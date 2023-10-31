Какие изменения предлагают ввести
Глава Минсоцполитики Украины Оксана Жолнович рассказала, что из-за войны в Украине количество инклюзивных людей стремительно растет. Именно поэтому возникает вопрос – должны ли все виды социальной поддержки сохраняться в том виде, в каком они были до 24 февраля 2022 года.
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Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы снабдили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10 000 – 20 000 гривен, или есть ли смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?
Она считает, что гораздо эффективнее будет направить эти средства в помощь человеку в сопровождении на рабочем месте и обустроить его, учитывая потребности конкретного человека.
Какие пенсии по инвалидности в Украине сейчас
В процентном соотношении к возрастной пенсии люди с инвалидностью получают следующие выплаты:
- I группа – 100%;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%.
Минимальные выплаты по инвалидности сейчас таковы:
- I группа получает минимум 2300 гривен.
- II и III группы, при условии, что лицо не работает – 2100 гривен;
- II и III группы, для работающего гражданина – 2 093 гривны.