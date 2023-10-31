Які зміни пропонують запровадити
Голова Мінсоцполітики України Оксана Жолнович розповіла, що через війну в Україні, кількість інклюзивних людей стрімко росте. Саме тому постає питання – чи всі види соціальної підтримки мають зберігатися у тому вигляді в якому вони були до 24 лютого 2022 року.
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Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, житло і робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10 000 – 20 000 гривень, чи є сенс виплачувати їй пенсію в 2 тисячі гривень і обмежувати трудові права?
Вона вважає, що набагато ефективніше буде спрямувати ці кошти на допомогу людині в супроводі на робочому місці та облаштувати його, враховуючи потреби конкретної людини.
Які пенсії по інвалідності в Україні зараз
У відсотковому співвідношенні до вікової пенсії, люди з інвалідністю отримують такі виплати:
- I група – 100%;
- II група – 90%;
- III група – 50%.
Мінімальні виплати по інвалідності зараз такі:
- I група отримує мінімум 2 300 гривень.
- II та III групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- II та III групи, для громадянина, який працює – 2 093 гривні.