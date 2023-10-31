Які зміни пропонують запровадити

Голова Мінсоцполітики України Оксана Жолнович розповіла, що через війну в Україні, кількість інклюзивних людей стрімко росте. Саме тому постає питання – чи всі види соціальної підтримки мають зберігатися у тому вигляді в якому вони були до 24 лютого 2022 року.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, житло і робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10 000 – 20 000 гривень, чи є сенс виплачувати їй пенсію в 2 тисячі гривень і обмежувати трудові права?

Вона вважає, що набагато ефективніше буде спрямувати ці кошти на допомогу людині в супроводі на робочому місці та облаштувати його, враховуючи потреби конкретної людини.

Які пенсії по інвалідності в Україні зараз

У відсотковому співвідношенні до вікової пенсії, люди з інвалідністю отримують такі виплати:

I група – 100%;

II група – 90%;

III група – 50%.

Мінімальні виплати по інвалідності зараз такі: