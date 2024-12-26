Кто из родственников пленных военных может получить выплаты в 2025 году

Семьи пленных военнослужащих Вооруженных сил могут получить помощь от государства. Речь идет в частности о денежных выплатах.

Кто из родственников может получить выплаты за пленного бойца

Первые в очереди на подобные выплаты идут жены и мужья военных, находящихся в плену, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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В то же время деньги выплатят и близким родственникам тех военных, пропавших без вести.

Так главными родственниками таких военнослужащих, считаются их супруги, то есть жена или муж человека. Именно они получат выплаты.

Однако, на средства также могут претендовать:

дети, которые проживают вместе с женой (мужем) пленных военных;

законные представители (опекунам, попечители);

усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от их возраста);

лица, которые находятся на содержании военнослужащих;

родители пленных.

Важно! Эти выплаты предоставляются равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.