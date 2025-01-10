Новая денежная помощь для украинцев: кто сможет получить выплаты в размере 7 000 гривен

В течение первых пяти месяцев 2025 года некоторые категории ВПЛ могу получить дополнительную денежную помощь. Речь идет о гуманитарной помощи в подготовке к зиме семьям внутренне перемещенных лиц с детьми.

Какую помощь можно получить

Так некоторые семьи могут получить 7 000 гривен, сообщает 24 канал со ссылкой на Благотворительный фонд "Благополучие детей" совместно с Diakonie Katastrophenhilfe (Германия).

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Проект "Гуманитарная помощь в подготовке к зиме семьям ВПЛ с детьми, пострадавших от войны в Украине" внедряет Украинский фонд "Благополучие детей" при финансовой поддержке Diakonie Katastrophenhilfe

– говорится в тексте.

Суть помощи заключается в том, что семьи с детьми, которые пройдут все этапы отбора, получат сертификат "Благо". Его можно будет потратить на приобретение товаров к холодному времени года в сети магазинов ООО "Эпицентр К" из расчета 7 000 грн на одного человека.

Обратите внимание! Проект продлится с января по май 2025 года.

Кто сможет получить помощь

Украинский фонд сообщил, что отбор проходит в несколько этапов:

предварительное онлайн-анкетирование; проверка участия в других программах денежной или ваучерной помощи; проверка оригиналов документов и собеседование.

В частности помощь направлена семьям с детьми, которые соответствуют следующим критериям:

переехали с ВОТ или зоны боевых действий согласно актуальному Перечню территорий, опубликованным на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

имеют актуальный статус ВПЛ, полученный с 2022 года;

сейчас зарегистрированы и проживают в городе Днепр или Днепропетровской области.

Обратите, пожалуйста, внимание, что участие в анкетировании не гарантирует получение помощи,

– отметили в Фонде.

Анкету можно заполнить по ссылке или с помощью бесплатной горячей линии по номеру: 0 800 407030 (ежедневно с 10:00 до 18:00).

Обратите внимание! О результатах первого этапа отбора вы узнаете из адресного СМС-сообщения.