Украинцам в Германии сокращают социальные выплаты: за что могут лишить денег

Украинцы, получающие социальную помощь в Германии, столкнулись с новыми правилами. С 1 июля система Bürgergeld была официально заменена на Grundsicherung (базовый доход), а вместе с этим значительно ужесточились требования.

Помощь украинцам в Германии: что изменилось

Отныне за нарушение установленных правил социальные выплаты за рубежом могут не только сократить, но и полностью прекратить, пишет DW.

Основной акцент теперь делается не на обучении или переквалификации, а на как можно более быстром трудоустройстве. Центры занятости (Jobcenter) будут более активно контролировать поиск работы и проверять, выполняет ли человек свои обязательства.

Кроме того, ужесточили проверку финансового положения получателей помощи. Сотрудники Jobcenter будут более внимательно оценивать сбережения, доходы и расходы на аренду жилья.

За что могут сократить или полностью отменить выплаты

Отныне санкции стали более жесткими. Пособие могут уменьшить или вообще прекратить, если человек без уважительной причины:

не приходит на встречи в Jobcenter;

не подает заявки на предложенные вакансии;

отказывается от работы.

При этом придется соглашаться даже на вакансии, которые не полностью соответствуют прежней профессии или образованию. Главное условие – человек должен быть физически и психологически способен выполнять такую работу.

Изменились и правила в отношении личных сбережений. Если раньше действовали льготные условия для сбережений до 40 тысяч евро, то теперь этот защитный механизм больше не работает. Имеющиеся накопления могут учитываться уже с первого года получения пособия.

Сколько людей получают социальную помощь по безработице

Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи с 1 июля будут получать около 5,5 миллиона жителей Германии:

Лишь менее трети из них доступны для рынка труда, подсчитала tagesschau, при этом 1,2 миллиона безработных не имеют подтвержденной профессиональной квалификации. Около 16 000 человек считаются "полными отказниками", которые неоднократно отклоняли предложения о работе и не являлись на встречи в центры занятости. Еще около двух миллионов получателей пособий не доступны для рынка труда, поскольку либо ухаживают за родственниками, либо являются родителями-одиночками, либо уже работают. 1,8 миллиона из них – дети и молодежь.

К слову, украинцы за рубежом также могут получать пенсию. Ее можно оформить дистанционно, не посещая сервисный центр Пенсионного фонда.

Онлайн-услуга доступна только тем гражданам, у которых есть открытый банковский счет. Если такого счета нет, оформить пенсию дистанционно не удастся – его нужно открыть заранее. Еще одно обязательное требование – наличие квалифицированной электронной подписи, которая нужна для входа в личный кабинет и подписания заявления.