Украинцам в Германии сокращают социальные выплаты: за что могут лишить денег
Украинцы, получающие социальную помощь в Германии, столкнулись с новыми правилами. С 1 июля система Bürgergeld была официально заменена на Grundsicherung (базовый доход), а вместе с этим значительно ужесточились требования.
Помощь украинцам в Германии: что изменилось
Отныне за нарушение установленных правил социальные выплаты за рубежом могут не только сократить, но и полностью прекратить, пишет DW.
Основной акцент теперь делается не на обучении или переквалификации, а на как можно более быстром трудоустройстве. Центры занятости (Jobcenter) будут более активно контролировать поиск работы и проверять, выполняет ли человек свои обязательства.
Кроме того, ужесточили проверку финансового положения получателей помощи. Сотрудники Jobcenter будут более внимательно оценивать сбережения, доходы и расходы на аренду жилья.
За что могут сократить или полностью отменить выплаты
Отныне санкции стали более жесткими. Пособие могут уменьшить или вообще прекратить, если человек без уважительной причины:
- не приходит на встречи в Jobcenter;
- не подает заявки на предложенные вакансии;
- отказывается от работы.
При этом придется соглашаться даже на вакансии, которые не полностью соответствуют прежней профессии или образованию. Главное условие – человек должен быть физически и психологически способен выполнять такую работу.
Изменились и правила в отношении личных сбережений. Если раньше действовали льготные условия для сбережений до 40 тысяч евро, то теперь этот защитный механизм больше не работает. Имеющиеся накопления могут учитываться уже с первого года получения пособия.
Сколько людей получают социальную помощь по безработице
Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи с 1 июля будут получать около 5,5 миллиона жителей Германии:
- Лишь менее трети из них доступны для рынка труда, подсчитала tagesschau, при этом 1,2 миллиона безработных не имеют подтвержденной профессиональной квалификации.
- Около 16 000 человек считаются "полными отказниками", которые неоднократно отклоняли предложения о работе и не являлись на встречи в центры занятости.
- Еще около двух миллионов получателей пособий не доступны для рынка труда, поскольку либо ухаживают за родственниками, либо являются родителями-одиночками, либо уже работают.
- 1,8 миллиона из них – дети и молодежь.
К слову, украинцы за рубежом также могут получать пенсию. Ее можно оформить дистанционно, не посещая сервисный центр Пенсионного фонда.
Онлайн-услуга доступна только тем гражданам, у которых есть открытый банковский счет. Если такого счета нет, оформить пенсию дистанционно не удастся – его нужно открыть заранее. Еще одно обязательное требование – наличие квалифицированной электронной подписи, которая нужна для входа в личный кабинет и подписания заявления.