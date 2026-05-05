Доплаты за штурм планируют обновить: Костенко объяснил, каких сумм ожидать и при каких условиях

В Раде планируют обновить систему доплат для военных. Речь идет о существенном повышении выплат, а также о новой системе начислений. В частности военным планируют отдельно доплачивать за каждого противника, которого взяли в плен.

Какие выплаты получают украинские штурмовики?

О том, что изменится для военных и какая ситуация с денежным обеспечением сейчас, объяснил Роман Костенко.

В интервью для Radio NV секретарь комитета ВР по вопросам Нацбезопасности, обороны и разведки рассказал о планах повысить выплаты для украинских военных. В частности речь идет о штурмовиках.

Чиновник отметил, что сейчас военные получают 100 тысяч и еще 70 тысяч гривен за "передний край". И именно выплату в 70 тысяч за службу на передовой планировали поднять до 160 тысяч. Однако, как акцентирует Костенко, в вопросе ежедневно что-то меняется.

И здесь есть момент с этими деньгами, и военные часто о нем говорят, что тебе платят только тогда, когда ты насобираешь 30 дней. Ты можешь прослужить 29 дней, и тебе никто ничего не заплатит. Ты уйдешь с поля боя или переведешься, это тоже плохая история,

– объяснил Роман Костенко.

По словам чиновника, нужно реализовать выплаты за каждый день отдельно. То есть "человек все-таки рискует каждый день" и поэтому нужно начислять оплату в соответствии с этим условием.

Чиновник отметил, что отдельно планируют поднять зарплаты для штурмовиков.

Есть идея сделать определенную сумму средств за каждый штурмовой день. Вот сегодня ты, например, атакуешь противника в составе какой-то бригады, 425-й или 79-й, тебе за этот день платят отдельно 40 тысяч гривен. За месяц штурмов можете подсчитать,

– сказал Костенко.

Он добавил, что в планах также отдельные выплаты за уничтоженного или взятого в плен противника. Например, за одного российского военного, которого взяли в плен, сумма доплаты может составлять 200 тысяч гривен.

Заметьте! Политик отмечает, что некоторые суммы и цифры могли измениться или будут меняться. Пока это не окончательные расчеты.

Также Костенко объяснил, что "такую мотивацию установить именно для линии соприкосновения, где наши бойцы больше всего рискуют, выполняя задачи".

Что известно о реформе армии и денежном обеспечении военных?

Накануне президент Зеленский анонсировал реформу армии. Известно, что изменения начнут действовать с июня 2026 года. Самая первая задача – существенно увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости.

Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в случае. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплаты,

– объяснил президент.

В частности он отметил, что выплаты для пехотинцев должны быть на уровне 250 – 400 тысяч гривен. Ведь это военные, которые держат на себе линию фронта и непосредственно выполняют боевые задачи.

Военнослужащий и эксперт рынка труда Сергей Марченко отмечает, что повышение зарплат для военных – это правильный шаг для выживания украинской нации.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваюсь я и другие армейские рекрутеры – позорно низкое материальное обеспечение военнослужащих, которое не дает военным возможностей не только зарабатывать, а элементарно кормить свои семьи. При таких условиях и так небольшой поток добровольцев, с которыми мы работаем, уменьшается в разы и люди, которые не боятся идти в армию, отказываются, потому что в гражданской жизни могут заработать больше,

– объяснил Марченко.

По мнению военного, солдаты на фронте рискуют жизнью и имеют ряд ограничений, чтобы украинцы в тылу могли жить относительно спокойно. Эксперт также добавляет, что "чем больше зарплаты у военных, тем меньше бусификации и принудительного привлечения в армию гражданских".

Военный убежден, что такое решение должно увеличить количество контрактников. В частности обновление поможет снять социальное напряжение и будет способствовать обороноспособности страны.

Что еще нужно знать об обеспечении военных?

В Украине получил распространение скандал в отношении военных 14 ОМБр. На позициях служащие потеряли по 30 килограммов, ведь не имели надлежащего обеспечения водой и едой.

Впоследствии стало известно, что аналогичные проблемы с обеспечением из-за удаленности позиций имеют в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО. Минобороны уже работает с Генштабом над решением. В частности там отмечают, что такие ситуации не должны стать системными.

Как рассказал в комментарии для 24 Канала военный адвокат Роман Лихачев, обеспечивать питание воинов на позициях должны по специальному постановлению Кабмина. В документе четко указаны нормы и размеры, в которых воинская часть должна обеспечить своих служащих.

Эксперт также прокомментировал ситуацию с 14 ОМБр и отметил, что на ситуацию нужны ответы от высшего командования. Если бригада недополучает обеспечение из лекарств или пищи – сначала надо известить командование в соответствии со статусом. Последний в свою очередь должен обращаться к старшему командованию, если самостоятельно решить вопрос невозможно.