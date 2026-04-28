Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины во вторник, 28 апреля.

Что в Минобороны сказали о голодовке военных?

Минобороны сообщило о случаях недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО.

В ведомстве отметили, что это не должно стать системным явлением. Министерство работает с Генштабом по этому вопросу.

Комиссия Сухопутных войск проводит расследование по ситуации в 14 ОМБр. Комбрига снята, а виновники, как заверили в МО, будут нести ответственность.

Напомним, что новым командиром 14-й отдельной механизированной бригады назначили полковника Тараса Максимова, а корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

По приказу главкома Сырского, все командующие группировок и корпусов до 20 мая должны проверить обеспечение бойцов на линии столкновения.

Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия,

– добавили в Минобороны.

Кстати, в комментарии 24 Канала военный адвокат Роман Лихачев рассказал, что питание воинов, в том числе и на позициях, должно происходить по действующему постановлению Кабмина. Этим документом установлен, что именно воинская часть должна давать служащим.

Он порекомендовал жалобы об отсутствии обеспечения подавать в действенные органы, занимающихся вопросом прав защитников, к примеру, в военную службу правопорядка или к Военному омбудсману.

Что произошло в 14 ОМБр?

Недавно дочь бывшей военной бригады в соцсетях сообщила, что бойцы на позициях без еды и воды, они теряют сознание от голода, пьют дождевую воду и имеют проблемы со связью. Между тем, командование на все это не реагирует. А активист Антон Гура добавил, что военные даже питались дождевыми червями, чтобы выжить.

Родственники военных этой бригады также поделились, что ситуация с обеспечением на передовой критическая. Бойцы, шедшие на позиции с весом 80– 90 килограммов, теряли до 30 кг.

Снабжение еды им было крайне нерегулярным. Без продовольствия и воды они могли быть по 10– 17 дней. Спикер Группировка объединенных сил Виктор Трегубов сообщил 24 Канала, что предыдущее руководство предоставляло другую информацию об обеспечении военных.

После огласки ситуация в бригаде изменилась. Родственники военных сообщили, что бойцы получили четыре посылки с едой. Эвакуировать бойцов пообещали в ближайшее время.