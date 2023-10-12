ВПЛ перестанут получать деньги: почему отменяют выплаты для переселенцев

Правительство составило список переселенцев, которым больше не будут оказывать денежную помощь. Отменять выплаты начали в сентябре, следующая проверка состоится через полгода.

Кто больше не получит выплаты для ВПЛ

На выплаты переселенцам уходят значительные средства из украинского бюджета. Для оптимизации этих расходов было принято решение проводить проверку получателей помощи каждые 6 месяцев.

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Сначала выплаты отменили для украинцев, которые выбрали внешнее перемещение, то есть находятся за границей более 30 дней без веских на это причин. Исключение составляют лица, выехавшие из-за командировки, стажировки или ухода за больным родственником. Кому еще отменят денежную помощь:

лицам, осужденным и находящимся в местах лишения свободы;

обвиняемым в коллаборационизме;

гражданам, купившим на 100 тысяч гривен валюту, банковские металлы или недвижимость;

тем, у кого депозит более 100 тысяч гривен;

владельцам недвижимости на относительно безопасных территориях (где не идут активные боевые действия и нет оккупации).

Какую помощь получают ВПЛ

Выплаты отменяются и в том случае, когда гражданин возвращается домой.

Статус переселенца предоставляется гражданам, вынужденным переехать в другую часть Украины из-за военных действий. Эти средства должны помочь ВПЛ обеспечить свои первоочередные потребности.

Сейчас денежные выплаты для переселенцев составляют:

2 тысячи гривен – для взрослых;

3 тысячи гривен – лицам с инвалидностью, детям до 18 лет.

Для получения денег лицо должно предоставить соответствующим органам реквизиты своего счета. Согласно новому решению средства переселенцам выплачиваются двумя волнами: после 15 и 28 числа месяца.