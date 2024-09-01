Продлят или нет: что будет с выплатами переселенцев в сентябре

Есть слухи, что выплаты для ВПЛ могут прекратить. Однако это не совсем правдивая информация, волноваться не стоит.

Продолжат ли выплаты для ВПЛ

ВПЛ продолжат получать финансовую помощь от государства. С 1 сентября выплаты ВПЛ продлят еще на полгода.

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Ирина Верещук Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ко мне обращаются люди из числа ВПО, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу.

Напомним! ВПО получают по 2 тысячи гривен на каждого человека ежемесячно, однако дети ВПО, или лица с инвалидностью имеют выплаты в 3 тысячи гривен.

Для кого прекратят выплаты

Выплаты прекратят для лиц, которые совершили крупную покупку или значительные финансовые расходы. В том числе:

приобрели недвижимость (земельный участок, дом или квартиру) на сумму 100 тысяч гривен или более. За исключением случаев, когда жилье предоставлено государством;

приобрели автомобиль, с года выпуска которого прошло 5 лет или меньше;

владеют депозитом в банке на сумму 100 тысяч гривен или более;

приобрели драгоценные металлы или валюту на сумму 100 тысяч гривен и более;

владеют жильем вне зоны боевых действий, площадь которого превышает 13,65 квадратного метра на одного члена семьи;

находились за границей без веских оснований в течение 30 дней и более.

К слову, выплаты автоматически прекращаются для лиц, которые вернулись домой или попали в тюрьму.