Чи продовжать виплати для ВПО

ВПО продовжать отримувати фінансову допомогу від держави. З 1 вересня виплати ВПО продовжать ще на пів року.

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Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу.

Нагадаємо! ВПО отримують по 2 тисячі гривень на кожну особу щомісяця, проте діти ВПО, або особи з інвалідністю мають виплати у 3 тисячі гривень.

Для кого припинять виплати

Виплати припинять для осіб, які здійснили велику покупку або значні фінансові витрати. В тому числі:

придбали нерухомість (земельну ділянку, будинок або квартиру) на суму 100 тисяч гривень або більше. За винятком випадків, коли житло надано державою;

придбали автомобіль, з року випуску якого минуло 5 років або менше;

володіють депозитом у банку на суму 100 тисяч гривень або більше;

придбали дорогоцінні метали або валюту на суму 100 тисяч гривень і більше;

володіють житлом поза зоною бойових дій, площа якого перевищує 13,65 квадратного метра на одного члена сім'ї;

перебували за кордоном без вагомих підстав протягом 30 днів і більше.

До слова, виплати автоматично припиняються для осіб, які повернулися додому або потрапили у в'язницю.