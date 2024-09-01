Продолжат ли выплаты для ВПЛ
ВПЛ продолжат получать финансовую помощь от государства. С 1 сентября выплаты ВПЛ продлят еще на полгода.
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Ко мне обращаются люди из числа ВПО, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу.
Напомним! ВПО получают по 2 тысячи гривен на каждого человека ежемесячно, однако дети ВПО, или лица с инвалидностью имеют выплаты в 3 тысячи гривен.
Для кого прекратят выплаты
Выплаты прекратят для лиц, которые совершили крупную покупку или значительные финансовые расходы. В том числе:
- приобрели недвижимость (земельный участок, дом или квартиру) на сумму 100 тысяч гривен или более. За исключением случаев, когда жилье предоставлено государством;
- приобрели автомобиль, с года выпуска которого прошло 5 лет или меньше;
- владеют депозитом в банке на сумму 100 тысяч гривен или более;
- приобрели драгоценные металлы или валюту на сумму 100 тысяч гривен и более;
- владеют жильем вне зоны боевых действий, площадь которого превышает 13,65 квадратного метра на одного члена семьи;
- находились за границей без веских оснований в течение 30 дней и более.
К слову, выплаты автоматически прекращаются для лиц, которые вернулись домой или попали в тюрьму.