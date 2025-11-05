Некоторые украинцы рискуют потерять выплаты для ВПЛ: кому это грозит

Многие украинцы сейчас получают выплаты от государства, как внутренне перемещенные лица. Однако иногда эту помощь могут прекратить.

Кому из числа ВПЛ могут отменить выплаты?

Речь идет о лицах, не отвечающих определенным важным критериям, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление №332.

Читайте также Новые правила в Швейцарии: ряду украинцев будут отказывать в защите

Следует сразу отметить, что помощь для ВПЛ назначается сроком на шесть месяцев с месяца обращения. И это независимо от даты написания заявления. Общий срок предоставления помощи – не более чем 12 месяцев.

Переназначение на следующие 6 месяцев возможно при определенных условиях. Если в составе семьи есть такие лица:

несовершеннолетние дети; лица с инвалидностью; люди пенсионного возраста; одинокие матери или родители, которые воспитывают ребенка; лица, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или детьми с инвалидностью; украинцы, которые проходят лечение, реабилитацию после ранения в результате военных действий; студенты или ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если учатся на дневной форме обучения и не имеют собственной семьи.

Напомним! Также выплаты получат многодетные семьи;

Однако выплаты отменят, если семья больше не соответствует этим критериям. Более того, помощь прекратят начислять, если среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тысячи гривен.

Также выплаты не предусматриваются, если семья вернется на старый адрес проживания или уедет за пределы страны на более 30 дней подряд или более чем 60 дней суммарно за шесть месяцев.

Напомним, что некоторые ВПЛ могут потерять пенсии. Об этом пишет Пенсионный фонд. Речь идет об украинцах, живущих за границей, или находящихся в оккупации.

Граждане за рубежом или на ВОТ, должны проходить физическую идентификацию – ежегодно до 31 декабря. Если пенсионеры проживают на ВОТ, то должны осуществлять минимум одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев при условии, что в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной Украине территории (например, на ВОТ или за рубежом), – живой, и средства со своей карты получает именно он,

– объяснили в фонде.

Важно! Выплата пенсий украинцам на ВОТ и тем, которые выехали оттуда, осуществляется при условии неполучения пенсии от России.

Что еще следует знать о помощи ВПЛ?