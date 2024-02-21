Отмена выплат для ВПЛ: кому больше не будут оказывать помощь
Источник:Денис Шмыгаль
После начала полномасштабного вторжения, некоторые украинцы были вынуждены выехать в другие области из-за военных действий. Правительство приняло решение о поддержке переселенцев.
Почему отменяют выплаты
Правительство ввело для внутренних переселенцев выплаты, чтобы финансово их поддержать, после переезда. Впоследствии средства поступали уже наиболее уязвимым категориям граждан, которые не могли самостоятельно себя обеспечить.
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С марта перечень граждан, которые могут получать выплаты, снова сократится. Автоматически продолжат предоставление средств таким украинцам:
- лица с инвалидностью I и II группы и дети до 18 лет с инвалидностью (или тяжелой болезнью);
- пенсионеры, что с начала 2024 года имеют пенсию меньше 9 444 гривны;
- дети лишенные родительской опеки и сироты, если они моложе 23 лет.
Можно ли продлить свои выплаты
Правительство определило граждан, которые смогут возобновить свои выплаты. Для этого, переселенцам придется обратиться в ответственные органы.
В первую очередь поддержку получат семьи с детьми. А именно:
- семьи, где трудоспособные лица вынуждены не работать и ухаживают за ребенком до 14 лет;
- семейства, где воспитывают не менее троих детей до 18 лет, при этом все они проживают с родителями.
Также право на продолжение выплат имеют:
- граждане, потерявшие трудоспособность и при этом они не имеют пенсии;
- дети, считающиеся малолетними, которые самостоятельно осуществили перемещение;
- беременные после 30 недели беременности, или 27 недели, при условии, что женщина относится к I – IV категорий лиц, пострадавших от чернобыльской катастрофы.