Отмена выплат для ВПЛ: кому больше не будут оказывать помощь

После начала полномасштабного вторжения, некоторые украинцы были вынуждены выехать в другие области из-за военных действий. Правительство приняло решение о поддержке переселенцев.

Почему отменяют выплаты

Правительство ввело для внутренних переселенцев выплаты, чтобы финансово их поддержать, после переезда. Впоследствии средства поступали уже наиболее уязвимым категориям граждан, которые не могли самостоятельно себя обеспечить.

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С марта перечень граждан, которые могут получать выплаты, снова сократится. Автоматически продолжат предоставление средств таким украинцам:

лица с инвалидностью I и II группы и дети до 18 лет с инвалидностью (или тяжелой болезнью);

пенсионеры, что с начала 2024 года имеют пенсию меньше 9 444 гривны;

дети лишенные родительской опеки и сироты, если они моложе 23 лет.

Можно ли продлить свои выплаты

Ежемесячные выплаты для переселенцев составляют: 3 тысячи гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью, 2 – тысячи гривен – совершеннолетние граждане.

Правительство определило граждан, которые смогут возобновить свои выплаты. Для этого, переселенцам придется обратиться в ответственные органы.

В первую очередь поддержку получат семьи с детьми. А именно:

семьи, где трудоспособные лица вынуждены не работать и ухаживают за ребенком до 14 лет;

семейства, где воспитывают не менее троих детей до 18 лет, при этом все они проживают с родителями.

Указанные категории граждан получают средства только при условии, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны.

Также право на продолжение выплат имеют: