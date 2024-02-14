Без выплат с 1 марта: каким ВПЛ больше не будут платить

Для части ВПЛ выплаты должны продлить автоматически еще на 6 месяцев. Однако некоторым власть выплачивать средства все же прекратит. уже с 1 марта

Кому продолжат выплаты

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что с 1 марта средства автоматически продолжат выплачивать для пенсионеров, лиц с инвалидностью и детей-сирот.

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Она добавила, что чтобы пенсионеру автоматически продолжили выплаты, его доход должен быть меньше четырех прожиточных минимумов – 9 444 гривен.

Однако некоторым людям придется подать заявку на возобновление выплат:

семьи, которые или проживают в зоне боевых действий и у них есть дети;

проживают на условно безопасной территории и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате оффлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться;

семьи, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, встали на учет в центре занятости;

те, кто нашел работу.

Кому больше не будут платить

По словам Марчак, денег больше не получат "взрослые люди трудоспособного возраста, у которых нет детей и которые не работают".

Также она напомнила, что основной принцип таких выплат, это чтобы доход одного человека не превышал прожиточный минимум.

Выплаты для ВПЛ составляют 3 тысячи гривен на детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен на всех остальных.