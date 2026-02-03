Некоторые украинцы остались без пенсий: министр рассказал, отменили ли выплаты на самом деле

Сейчас 337 тысяч украинских пенсионеров остались без выплат. Это внутренне перемещенные лица, которые не прошли обязательную идентификацию вовремя.

Почему не пришла пенсия для ВПЛ?

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в комментарии Новости.LIVE отметил, что выплаты не отменяли. Более того, недополученные средства гражданам доначислят, но после процедуры.

Министр напомнил, что соответствующий закон приняли еще в 2024 году. Он обязывает граждан с временно оккупированных территорий или тех, кто находится за рубежом, пройти идентификацию, а также декларативно подтвердить, что они не получают выплат от России.

На процедуру отвели 2025 год – после чего те, кто ее не прошел, столкнулись с приостановлением выплат. Однако после идентификации пенсию полностью восстанавливают, а недополученные средства доначисляют.

Обратите внимание! Идентификацию можно пройти дистанционно – через Дию, сайт Пенсионного фонда или видеосвязь.



Также это можно сделать в отделении Пенсионного фонда или дома – для маломобильных лиц по вызову работника.

Какова проблема идентификации пенсионеров?

Ситуацию накануне прокомментировал уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что для 337 тысяч людей – это отсутствие денег на лекарства, еду и коммунальные услуги.

Вместо того чтобы признать проблему и срочно ее решать, министерство пошло самым простым путем – переложить ответственность на самих людей,

– написал омбудсмен.

Даже те, кто прошел цифровую идентификацию, якобы впоследствии были вынуждены лично идти в отделения фонда из-за технических сбоев.

Поэтому Лубинец сообщил о намерениях направить письмо с требованиями немедленно разблокировать выплаты для премьер-министра Юлии Свириденко и встретиться с Улютиным во вторник, 3 февраля.

