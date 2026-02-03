Чому не прийшла пенсія для ВПО?

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін у коментарі Новини.LIVE зазначив, що виплати не скасовували. Ба більше, недоотримані кошти громадянам донарахують, але після процедури.

Міністр нагадав, що відповідний закон ухвалили ще у 2024 році. Він зобов'язує громадян із тимчасово окупованих територій або тих, хто перебуває за кордоном, пройти ідентифікацію, а також декларативно підтвердити, що вони не отримують виплат від Росії.

На процедуру відвели 2025 рік – опісля ті, хто її не пройшов, зіткнулися з призупиненням виплат. Однак після ідентифікації пенсію повністю відновлюють, а недоотримані кошти донараховують.

Зверніть увагу! Ідентифікацію можна пройти дистанційно – через Дію, сайт Пенсійного фонду або відеозв'язок.



Також це можна зробити у відділенні Пенсійного фонду або вдома – для маломобільних осіб за викликом працівника.

Яка проблема ідентифікації пенсіонерів?

Ситуацію напередодні прокоментував уповноважений парламенту з прав людини Дмитро Лубінець. Він зауважив, що для 337 тисяч людей – це відсутність грошей на ліки, їжу та комунальні послуги.

Замість того щоб визнати проблему й терміново її вирішувати, міністерство пішло найпростішим шляхом – перекласти відповідальність на самих людей,

– написав омбудсман.

Навіть ті, хто пройшов цифрову ідентифікацію, нібито згодом були змушені особисто йти до відділень фонду через технічні збої.

Тож Лубінець повідомив про наміри направити лист з вимогами негайно розблокувати виплати для прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та зустрітися з Улютіним у вівторок, 3 лютого.

Що ще варто знати пенсіонерам?