Выплаты до 400 тысяч гривен: Зеленский анонсировал новые контракты для пехотинцев

Президент Украины анонсировал реформу армии, в частности, основные изменения должны почувствовать пехотинцы. Им обещают увеличить выплаты в зависимости от боевых задач. Максимальная сумма, которую сможет получить такой военный, – 400 тысяч гривен.

Что известно о новых контрактах для украинских военных?

О том, какие зарплаты должны быть у пехотинцев и как в Украине реформируют армию, рассказал президент.

Владимир Зеленский поручил ввести новые контракты для военнослужащих.

Украинский пехотинец, держащий на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает,

– объяснил президент.

Так, выплаты для пехотинцев по специальным контрактам будут в пределах 250 – 400 тысяч гривен. Сумма будет зависеть от выполнения боевых задач.

Инициативу реализуют как одну из составляющих целостного реформирования армии.

Что известно о реформе?

Владимир Зеленский также отметил, что уже в апреле согласовали ключевые направления перемен. В мае работа будет продолжаться над согласованием деталей.

Старт реформы планируется на июнь. Также в шестом месяце должны быть первые результаты. Они будут касаться финансового обеспечения сил обороны, а именно:

солдат;

сержантов;

командиров.

Поставил задачу ощутимо увеличить денежное довольствие с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат,

– отметил Зеленский.

По его словам, для тыловых должностей минимальный уровень выплат должен быть не менее 30 тысяч гривен. Военные на боевых позициях должны получать больше. А для командиров и боевых, сержантов, офицеров – уровень выплат должен быть достойным и "ощутимо повышенным".

Еще одно из направлений реформы – изменение подхода к комплектации подразделений. По поручению президента, должны расширить контрактную составляющую. Благодаря этому военные будут на службе в течение определенного срока. И уже в 2026 году планируют начать поэтапное увольнение тех, кого мобилизовали гораздо раньше.

То есть система службы должна проходить по четкому графику.

Президент добавил, что военное командование и министр обороны должны обсудить реализацию реформы. А уже на следующей неделе представить сроки повышения зарплат для служащих. В частности, предложить конкретные шаги для воплощения реформ.

Что известно о денежном довольствии военных?

В интервью для РБК-Украина Ольга Решетилова, первая военная омбудсменка в Украине, рассказала, что получает жалобы на финансовое обеспечение военных.

Чиновник отмечает, что обещанные для Украины 90 миллиардов кредита ЕС должны стать ключевыми. Но это вопрос не только денег, но и безопасности Европы.

Украинское войско является щитом Европы и, очевидно, за это нужно платить, пока мы защищаем европейские границы,

– объяснила Решетилова.

Омбудсменко также акцентирует, что Украине нужно просчитать "сколько стоит некачественная мобилизация". Есть ведь случаи, когда на службу принимают мужчин с явными проблемами со здоровьем. И все, что потом делает командир – ищет пути, как списать мобилизованного из армии.

То есть результат один и тот же – человек не сможет служить. Но тратится очень много ресурса, которого в армии мало.

Нам всем надо понимать, что на пятом году полномасштабной войны где-то от чего-то надо отказываться, но никогда нельзя отказываться от собственного войска,

– добавила Решетилова.

По ее мнению, неприемлемы ситуации, когда военный в тылу получает меньше, чем охранник в супермаркете. Поэтому изменения в обеспечении военных – действительно важный аспект. Даже если их не удастся реализовать быстро.

Что нужно знать о льготах для военных?

Форма 5 – это основной документ военных, подтверждающий службу в конкретном подразделении и содержащий личные данные. Эта справка является основанием для получения льгот и субсидий.

Без такой справки военный может получить определенные административные услуги. Ведь форма подтверждает основную информацию о служащем и имеет данные по воинской части и подразделению.

Интересно, что в Украине есть льготы не только военным, но и их дружинам. Так, женщина может получить скидку на оплату жилья в 75% и соответствующий процент льготы на оплату коммуналки.