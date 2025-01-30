Кто и какие выплаты может получить в феврале 2025 года

Минимальная пенсионные выплаты в феврале 2025 года для различных категорий пенсионеров будут оставаться такими же, которые установили 1 марта 2024 года. Но начисление различных выплат зависит от многих факторов.

Выплаты к пенсии в Украине

Так минимальная пенсия по возрасту назначается в размере, что не менее прожиточного минимума в 2025 году, то есть 2361 гривна, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Дополнительные выплаты же зависят от возраста, стажа и тому подобное. В частности выплаты для пенсионеров в 2025 году имеют такой вид:

достигших возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет, - 3370,00 гривны;

в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа - 2980,00 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет, - 3240,00 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 20/25 лет, - 3370,00 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

другим категориям пенсионеров, которые не работают (независимо от стажа), - 2725,00 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Важно! В 2025 году выросла продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам следует приобрести не менее 32 лет страхового стажа.

Другие доплаты в 2025 году

Также в 2025 году предусматриваются такие выплаты для различных слоев населения:

минимальный размер пособия по безработице - 1500 гривен;

максимальный - 8000 гривен.

В частности следует учитывать показатель прожиточного минимума: