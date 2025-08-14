14 августа, 17:08
Кто получит самые большие выплаты ко Дню Независимости
Основні тези
- Наибольшую выплату в 3 100 гривен получат лица с особыми заслугами перед Родиной.
- Некоторые лица с инвалидностью II группы получат 2 900 гривен, а с III группой – 2 700 гривен.
Ко Дню Независимости некоторые украинцы получат специальную выплату. В этом году она варьируется в пределах 450 –3 100 гривен. Размер доплаты зависит от категории, к которой принадлежит лицо.
Кто получит более 3 тысяч гривен ко Дню Независимости?
Наибольшую выплату – 3 100 гривен получат лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Также на такую выплату имеют право лица, которые приобрели инвалидность I группы при следующих обстоятельствах:
- вследствие войны;
- а также, если эти граждане были бывшими малолетними (то есть, им на момент заключения не исполнилось 14 лет) узниками концентрационных лагерей или других мест принудительного содержания и получили инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья или же по другой причине.
Для лиц с инвалидностью, которые имеют другую группу, выплаты несколько меньше:
- лица, которые получили инвалидность II группы, имеют право на выплату – 2 900 гривен;
- те, кто имеет III группу инвалидности, может получить уже – 2 700 гривен.