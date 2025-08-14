До Дня Незалежності деякі українці отримають спеціальну виплату. Цьогоріч вона варіюється в межах 450 – 3 100 гривень. Розмір доплати залежить від категорії, до якої належить особа.

Хто отримає більш як 3 тисячі гривень до Дня Незалежності?

Найбільшу виплату – 3 100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Неочікувано пішов вгору: як змінився курс злотого в середині серпня

Також на таку виплату мають право особи, що набули інвалідність І групи при таких обставинах:

внаслідок війни;

а також, якщо ці громадяни були колишніми малолітніми (тобто, їм на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнями концентраційних таборів чи інших місць примусового тримання і отримали інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва або ж через іншу причину.

Для осіб з інвалідністю, які мають іншу групу, виплати дещо менші: