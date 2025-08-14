14 серпня, 17:08
Хто отримає найбільші виплати до Дня Незалежності
Основні тези
- Найбільшу виплату в 3 100 гривень отримають особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.
- Деякі особи з інвалідністю II групи отримають 2 900 гривень, а з III групою – 2 700 гривень.
До Дня Незалежності деякі українці отримають спеціальну виплату. Цьогоріч вона варіюється в межах 450 – 3 100 гривень. Розмір доплати залежить від категорії, до якої належить особа.
Хто отримає більш як 3 тисячі гривень до Дня Незалежності?
Найбільшу виплату – 3 100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Також на таку виплату мають право особи, що набули інвалідність І групи при таких обставинах:
- внаслідок війни;
- а також, якщо ці громадяни були колишніми малолітніми (тобто, їм на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнями концентраційних таборів чи інших місць примусового тримання і отримали інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва або ж через іншу причину.
Для осіб з інвалідністю, які мають іншу групу, виплати дещо менші:
- особи, які отримали інвалідність II групи, мають право на виплату – 2 900 гривень;
- ті, хто має III групу інвалідності, може отримати уже – 2 700 гривень.