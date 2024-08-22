Как получить выплаты ко Дню Независимости и кто имеет на них право

Некоторые граждане могут получить единовременную финансовую помощь ко Дню Независимости Украины. Право на получение денежной помощи имеют те лица, которые получили соответствующий статус до 24 августа этого года.

Кто может получить выплату

Заявления на единовременную денежную выплату принимались до 1 августа. Если подать заявление в этот срок невозможно, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

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Таким образом, механизм выплат будет таким:

Пенсионерам денежная помощь в августе будет выплачена вместе с пенсией, без необходимости дополнительного обращения.

денежная помощь в августе будет выплачена вместе с пенсией, без необходимости дополнительного обращения. Ветеранам войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами , средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений или организаций, где эти лица проходят службу или работают, на основании поданных заявок.

, средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений или организаций, где эти лица проходят службу или работают, на основании поданных заявок. Другим лицам, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами, не проходят службу и не работают, для получения помощи нужно подать заявление в ПФУ, после чего выплату будет осуществлено по месту жительства на текущий счет.

Выплаты ко Дню Независимости для бывших военных

Пенсионный фонд Украины отметил, что предоставление денежной помощи ко Дню Независимости регулируется несколькими законами Украины:

"О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований";

Постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях".

Если военный не является пенсионером

Пенсионный фонд Украины отметил, что предоставление денежной помощи ко Дню Независимости регулируется несколькими законами Украины:

"О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований";

Постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях".

Итак, право на получение денежной помощи имеют те лица, которые получили соответствующий статус до 24 августа этого года.