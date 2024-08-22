Хто може отримати виплату

Заяви на одноразову грошову виплату приймалися до 1 серпня. Якщо подати заяву в цей термін неможливо, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

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Таким чином, механізм виплат буде таким:

Пенсіонерам грошову допомогу у серпні буде виплачено разом із пенсією, без необхідності додаткового звернення.

грошову допомогу у серпні буде виплачено разом із пенсією, без необхідності додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють і не є пенсіонерами , кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин, установ чи організацій, де ці особи проходять службу або працюють, на підставі поданих заявок.

, кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин, установ чи організацій, де ці особи проходять службу або працюють, на підставі поданих заявок. Іншим особам, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами, не проходять службу і не працюють, для отримання допомоги потрібно подати заяву до ПФУ, після чого виплату буде здійснено за місцем проживання на поточний рахунок.

Виплати до Дня Незалежності для колишніх військових

Пенсійний фонд України зазначив, що надання грошової допомоги до Дня Незалежності регулюється кількома законами України:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань";

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють у спеціальних умовах".

Якщо військовий не є пенсіонером

Пенсійний фонд України зазначив, що надання грошової допомоги до Дня Незалежності регулюється кількома законами України:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань";

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють у спеціальних умовах".

Отже, право на отримання грошової допомоги мають ті особи, які набули відповідного статусу до 24 серпня цього року.