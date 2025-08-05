Ко Дню Независимости отдельные категории украинцев смогут получить от 450 до 3 100 гривен. Выплаты поступят по-разному, в зависимости от категории.

Кто и когда получит выплаты ко Дню Независимости?

Денежные выплаты предусмотрены ветеранам войны, лицам с инвалидностью, членам семей погибших защитников, а также другим категориям граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсионерам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, выплату будет осуществлено в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме. Тем, кто проходит службу, выплата будет проведена воинской частью на основании поданной в ПФУ заявки.

Если лицо не является пенсионером и не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.

Заявление можно подать несколькими способами:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦНАП по месту жительства (пребывания);

по почте – в адрес территориального органа ПФУ;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Какой размер выплат ко Дню Независимости?

Наибольший размер выплат ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Далее идут люди с инвалидностью вследствие войны:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Следующая в списке – помощь для УБД, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто, а также детям, которые родились в указанных местах. Правительство предоставит таким лицам 1 000 гривен до 24 августа текущего года.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.