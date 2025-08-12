Правительство назначило выплаты ко Дню Независимости, однако значительная часть украинцев все же не получит денежную помощь.

Кому не будет выплат ко Дню Независимости?

Помощь ко Дню Независимости от государства составляет от 450 до 3 100 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Денежную помощь не получат те украинцы, которые НЕ относятся к следующим категориям:

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

лица с инвалидностью вследствие войны;

бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;

жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков.

Будет ли дополнительный выходной на День Независимости?

В 2025 году День Независимости Украины приходится на воскресенье, 24 августа, а 25 августа будет рабочим днем.

Официальным выходным будет только воскресенье, 24 августа. Однако работодатели могут сделать выходной в понедельник или сократить рабочий день для своих работников, если захотят.

В августе в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Так, украинцы будут отдыхать только 10 дней: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 августа. В то же время граждане будут работать 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 августа.