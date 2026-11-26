В декабре малообеспеченные семьи продолжат получать государственную финансовую поддержку. Для расчета пособия ПФУ и в дальнейшем будет использовать прожиточный минимум, установленный на текущий год.

Кому начислят деньги в декабре

Денежная помощь украинцам предоставляется на основании постановления Кабмина № 250.

Однако можно получить не только обычное социальное пособие, но и базовое социальное пособие (БСД). БСД – это экспериментальный проект правительства, который объединяет несколько различных выплат в одну, а ее размер напрямую зависит от количества членов семьи и их совокупного дохода.

Обратите внимание! Переход на новый формат не является обязательным.

Сначала специалисты рассчитывают потенциальную сумму БСД и сообщают ее заявителю, чтобы человек мог сравнить выгоду.

Важно помнить: одновременно получать деньги по обеим программам запрещено, поэтому после перехода на БСД прежние выплаты автоматически отменяются.

Фиксированной ставки для этого пособия не существует, ведь государство рассчитывает разницу между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее реальным среднемесячным доходом.

В 2023 году для трудоспособных взрослых этот показатель составляет 60% от минимума (1 996,80 гривен), а для лиц, утративших трудоспособность, и людей с инвалидностью – 100 % (2 595 гривен).

Наибольшие коэффициенты предусмотрены для детей – 145%. В денежном эквиваленте это означает 4 084,65 гривны на ребенка до шести лет и 5 092,40 гривны на подростка от шести до 18 лет.

Важно! Именно эти суммы являются основой для окончательного расчета пособия, которое поступит на банковские карты украинцев в декабре.

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 15094 в октябре текущего года. Принятие закона дает старт переходу к новой модели поддержки – базовой социальной помощи.