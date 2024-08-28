Кто может получить выплаты от ООН в 2024 году

ООН оказывает финансовую помощь пострадавшим от войны в Украине. Вследствие ухудшения ситуации с безопасностью и роста количества жертв условия этой помощи были недавно пересмотрены.

Кто может претендовать на помощь от ООН

В 2024 году помощь от ООН могут получить такие лица: семьи из одного из родителей и детей до 18 лет, пожилые люди в возрасте от 55 лет, а также одинокие пожилые люди с детьми до 18 лет. При этом важно, что поддержка предоставляется только тем, кто не регистрировался ранее в УВКБ ООН и не получал финансовой помощи от других международных организаций.

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Семьи, которые имеют членов с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями, также имеют право на получение помощи. Кроме того, помощь предусмотрена для тех, кто вернулся на постоянное место жительства после вынужденного переселения, начиная с 24 февраля 2022 года.

В частности, указанные лица должны соответствовать одной из следующих категорий:

Жертвы войны и внутренне перемещенные лица, которые переселились в течение последних 6 месяцев.

Репатрианты, которые вернулись к месту постоянного проживания, включая тех, кто вернулся из-за границы.

Сейчас финансовая помощь от ООН составляет 3 600 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев, что в итоге равняется 10 800 гривен на каждого члена семьи.

Важно! Ежемесячный доход на одного человека в семье должен быть меньше 5 400 гривен для получения помощи.