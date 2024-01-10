Где украинцы чаще всего получают пенсию

Украинцы могут получать пенсионные выплаты как через банк, так и "Укрпочту". Средства направляются на личный счет или выдаются наличными.

Как происходит выплата пенсий в Украине

Согласно последним статистическим данным, через банк выплаты получают 8,383 миллиона человек. А через "Укрпочту" – 2,134 миллиона граждан.

Читайте также Ценопад в обменниках: курс доллара существенно опустился

Чаще украинцы получают выплаты через такие банки:

56,1% или 4,701 миллиона пенсионеров выбрали "Приватбанк";

33,9% - 2,84 миллиона человек - "Ощадбанк";

3,7% – 314,4 тысячи человек – Raiffeisen Bank.

Еще 6,3% – 527,7 тысячи человек получают средства в других финучреждениях. Интересно, что все больше пенсионеров предпочитают именно банковские операции.

За 2023 год на счета пенсионеров через банки поступило 551,2 миллиарда гривен. Этот показатель вырос на 20,6% по сравнению с 2022 годом. Тогда из-за финансовых учреждений пенсионеры получили 457 миллиардов гривен.

Как изменится размер пенсий в 2024 году

С 1 января произошел рост минимальных выплат вследствие повышения прожиточного минимума. Теперь это значение равно 2 361 гривне вместо 2 093 гривен.

Пенсии других граждан увеличатся в марте. В это время планируется масштабная индексация всех выплат.