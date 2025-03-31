Украинцам иначе будут выплачивать пенсии: что должны знать пенсионеры о постановлении правительства

В Украине приняли новое постановление. Таким образом изменились правила выплаты пенсий пожилым людям.

В Украине изменили условия выплаты пенсий

Постановление устанавливает единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Успеть за 90 дней: что нужно сделать пенсионерам

Речь идет о пенсионерах, которые проживают:

непосредственно в Украине;

на временно оккупированных территориях;

за рубежом.

В последнем случае указаны граждане, которые находятся за пределами Украины не менее 183 дней в течение календарного года. Или же они получили временную защиту (статус беженца) и не оформляли документы для постоянного проживания за рубежом.

Обратите внимание! Действие этого Порядка не распространяется на граждан Украины, которым пенсия или страховые выплаты выплачиваются на условиях международных договоров в сфере пенсионного обеспечения с другими странами.

В чем заключается проблема постановления

Издание на пенсии отмечает, что новый документ "отменяет дискриминационное" Постановление Кабинета Министров, ведь именно оно "более 10 лет не давало нормально жить многим переселенцам". В материале отмечаются, что оно предусматривало постоянную идентификацию, оформление пенсий только через Ощадбанк и только при наличии справки переселенца и тому подобное.

В то же время выплата пенсий для граждан Украины, по-прежнему, будет осуществляться через Укрпочту или на пенсионные счета уполномоченных банков, работающих на территории Украины. Однако для получения пенсии на ВОТ (точнее, для ее начисления) нужно проходить физическую идентификацию. Это следует делать до 31 декабря каждого календарного года.

Вместе с тем, выплата пенсии прекращается, если в течение шести месяцев отсутствовали расходные операции и в эти полгода не проводилась физическая идентификация лица. То есть двойное условие – пройти ежегодную идентификацию, и чтобы раз в полгода происходило какое-то движение средств на карте. Как это сделать на практике на неподконтрольной территории – вопрос довольно сложный, –

пишет "На пенсии".

Тем, кто остается во временной оккупации и тем, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии производится при условии, неполучения пенсии от России. Это подтверждается заявлением от человека Пенсионному фонду о назначении, возобновления и продолжения выплаты пенсии.

В частности Пенсионному фонду уже дано задание до конца 2025 года проверить все пенсионные дела тех, кто проживает на неподконтрольной территории, или выехал оттуда.

Заметьте! Пенсионерам, которые временно проживают за пределами Украины выплата пенсии и страховых выплат будет осуществляться также при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.