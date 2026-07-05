Пенсионеры могут получить по 10 тысяч гривен: как оформить пособие уже сейчас

Часть украинцев из льготных категорий может получить единовременную денежную помощь в размере 10 000 гривен. Подать заявку можно уже сейчас, крайний срок – 15 октября 2026 года.

Кто может получить выплату в размере 10 000 гривен

Деньги можно потратить на покупку твердого топлива для отопительного сезона 2026–2027 годов, сообщили в Соледарском городском совете в Донецкой области.

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Программа доступна не для всех граждан, а только для жителей Соледарской общины, которые из-за войны были вынуждены уехать в другие регионы. В частности, программа действует для переселенцев, которые сейчас проживают в Киеве и Днепре.

Оформить выплату могут:

пенсионеры;

люди с инвалидностью I, II и III групп;

ветераны войны;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

участники войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов и защитников Украины.

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

семьи, в которых есть дети, рождение которых зарегистрировано в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

семьи, воспитывающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Какие документы необходимы и куда их подать

Прием заявлений продлится до 15 октября 2026 года. Материальная помощь будет выплачиваться единовременно за один отопительный сезон.

Размер выплаты составляет 10 000 гривен, а средства будут предоставляться в соответствии с установленной очередностью. Подать документы можно:

Лично в Центре поддержки жителей Соледарской общины в Киеве (ул. Бориславская, 72/3); Лично в Центре поддержки жителей Соледарской общины в Днепре (проспект Героев, 30-Д). Киев – отделение №203 "Новой почты"; Днепр – отделение №48 "Новой почты".

Для оформления помощи необходимо подать:

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

выписку из реестра территориальной общины;

документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории;

справку о статусе внутренне перемещенного лица;

документ, подтверждающий наличие печного отопления на твердом топливе;

справку из Пенсионного фонда о получении или неполучении льгот или субсидий на твердое топливо;

справку с реквизитами банковского счета (IBAN).

Все копии документов необходимо заверить надписью "В соответствии с оригиналом", поставить подпись, инициалы и дату.

Какую еще социальную помощь могут получить украинцы?

Украинцы могут получить денежные сертификаты. Они предусмотрены только для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью I группы, проживающих в пределах Александрийской общины. Эти лица должны иметь действующую справку ВПЛ формы 3505, оформленную именно после 24 февраля 2022 года.

Отдельно в программе предусмотрен механизм приоритетности. В первую очередь помощь планируется оказывать переселенцам из отдаленных общин, где доступ к гуманитарной поддержке остается более ограниченным.