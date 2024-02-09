Выплаты военных пенсионеров: какие эти суммы сейчас

Выплаты военных пенсионеров зависят от многих факторов. В частности, на пенсию прямо влияет действующее денежное обеспечение защитника.

Кто из военных может выйти на пенсию

Все военные могут выйти на пенсию после 25 календарных лет службы. Полковник запаса ВСУ Олег Жданов объяснил как именно происходят пенсионные начисления.

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Если пенсионер выходит на пенсию по выслуге лет, он может получить 50% от своего денежного обеспечения на момент увольнения. При этом, уйти на заслуженный отдых можно и позже. Сейчас определены такие предельные сроки:

60 лет для военных со званием полковник;

65 лет – генерал;

70 лет – генерал-полковник.

Олег Жданов Полковник запаса Вооруженных сил Украины Выслуга лет отсчитывается с момента принятия присяги. То есть поступил курсант в училище, принял присягу – пошла выслуга лет. То же самое с солдатом, который поступил на службу и принял присягу или контрактником. Сейчас в Украине нет территорий, где службу считают год за полтора, как было в СССР. Единственное, что у нас сохранилось – летчики получают летные надбавки, а у десантников есть денежная награда за прыжки.

Сколько военных пенсионеров в Украине

После 25 лет службы, каждый последующий год повышает выплаты на 3% от денежного содержания. Соответственно, если человек служит 30 лет, военная пенсия уже 65% от обеспечения.

По состоянию на теперь, в Украине 367 644 военных пенсионеров. Из них, моложе 60 лет – 177 181 человек.

Военные пенсионеры, которые моложе 60 лет, подпадают под мобилизацию.

Председатель Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что сейчас из 177 тысяч служат в ВСУ 21 468 граждан. Другие официально не работают и не продолжают деятельность в армии:

из таких военных пенсионеров – младше 45 лет – 3 753 человек;

46 – 50 лет – 35 443 человек;

51 – 55 лет – 57 744 человек;

56 – 60 лет – 58 951 человек.

Какие выплаты для военных пенсионеров

Жданов отмечает, что для военных действуют отдельные льготы. Также на наличие определенных привилегий влияет звание и индивидуальные обстоятельства, в частности речь идет о бесплатном лечении.

Средняя пенсия больше, чем у гражданских. Если в гражданских примерно две тысячи гривен, то у военных – десять тысяч. Хотя недавно немного увеличили выплаты. Но она не такая большая, как можно подумать, иначе бы военные не судились с государством о перерасчете пенсии,

– подчеркивает Жданов

Также Жанов определяет, что пенсии военных сильно отличаются именно из-за звания. Выплаты высших чинов могут быть в несколько раз выше, чем у рядовых офицеров.