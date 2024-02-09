Хто з військових може вийти на пенсію

Усі військові мають змогу вийти на пенсію після 25 календарних років служби. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив як саме відбуваються пенсійні нарахування.

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Якщо пенсіонер виходить на пенсію за вислугою років, він може отримати 50% від свого грошового забезпечення на момент звільнення. При цьому, піти на заслужений відпочинок можна і пізніше. Зараз визначені такі граничні терміни:

60 років для військових зі званням полковник;

65 років – генерал;

70 років – генерал-полковник.

Олег Жданов Полковник запасу Збройних сил України Вислуга років відраховується з моменту прийняття присяги. Тобто вступив курсант в училище, склав присягу – пішла вислуга років. Те ж саме із солдатом, який вступив на службу і прийняв присягу або контрактником. Зараз в Україні немає територій, де службу рахують рік за півтора, як було в СРСР. Єдине, що в нас збереглося – льотчики отримують льотні надбавки, а в десантників є грошова нагорода за стрибки.

Зверніть увагу! Після 25 років служби, кожен наступний рік підвищує виплати на 3% від грошового утримання. Відповідно, якщо людина служить 30 років, військова пенсія уже 65% від забезпечення.

Скільки військових пенсіонерів в Україні

Станом на тепер, в Україні 367 644 військових пенсіонерів. З них, молодше 60 років – 177 181 особа.

Нагадаємо! Військові пенсіонери, які молодші 60 років, підпадають під мобілізацію.

Голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що зараз з 177 тисяч служать в ЗСУ 21 468 громадян. Інші офіційно не працюють і не продовжують діяльність у війську:

з таких військових пенсіонерів – молодших за 45 років – 3 753 осіб;

46 – 50 років – 35 443 осіб;

51 – 55 років – 57 744 осіб;

56 – 60 років – 58 951 особа.

Які виплати для військових пенсіонерів

Жданов наголошує, що для військових діють окремі пільги. Також на наявність певних привілеїв впливає звання та індивідуальні обставини, зокрема йдеться про безоплатне лікування.

Середня пенсія більша, ніж у цивільних. Якщо в цивільних приблизно дві тисячі гривень, то у військових – десять тисяч. Хоча нещодавно трохи збільшили виплати. Але вона не така велика, як можна подумати, інакше б військові не судилися з державою про перерахунок пенсії,

– підкреслює Жданов

Також Жанов окреслює, що пенсії військових сильно відрізняються саме через звання. Виплати найвищих чинів можуть бути у декілька разів вищими ніж у рядових офіцерів.