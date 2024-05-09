В ПФУ рассказали, от чего зависит размер минимальной пенсии

Минимальная пенсия, которую получает лицо зависит от многих аспектов. В частности, от количества приобретенного стажа.

Что влияет на размер пенсии

На конечную сумму, которую получит лицо влияет его зарплата и возраст при выходе на пенсию. Если пенсионер не успел получить полный стаж, его выплаты будут меньше.

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Стоит заметить, что уйти на заслуженный отдых украинцы могут в 60,63 и 65 лет. Исключение составляют те, кто вышел на пенсию по выслуге лет.

Чтобы уйти на заслуженный отдых в этом году в 60 лет, лицо должно приобрести не менее 31 год стажа, в 63 года – минимум 22 года. До 2028 года эти значения будут расти.

А вот для выхода на пенсию в 65 лет достаточно 15 лет стажа. Рост этого значения пока не запланирован.

Какие минимальные пенсии сейчас

Вследствие индексации выросли пенсии многих пенсионеров. Сейчас лица, достигшие 65 лет имеют такие минимальные выплаты:

если они не приобрели необходимое количество страхового стажа для выхода на пенсию (15 лет) – 2 725 гривен.

имеют полный стаж – 3 370 гривен.

Сейчас полным стажем считается срок 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Выплаты для лиц с полным стажем, в зависимости от возраста следующие:

для лиц до 70 лет – 2 980 гривен;

от 70 до 80 лет – 3 240 гривен.

Пенсионеры старше 80 лет, которые приобрели не менее 20 лет стажа имеют минимальную пенсию 3 370 гривен.

Для лиц, которые имеют особые заслуги перед Украиной установлены минимумы другие.