В ПФУ рассказали, от чего зависит размер минимальной пенсии
Источник:ПФУ
Минимальная пенсия, которую получает лицо зависит от многих аспектов. В частности, от количества приобретенного стажа.
Что влияет на размер пенсии
На конечную сумму, которую получит лицо влияет его зарплата и возраст при выходе на пенсию. Если пенсионер не успел получить полный стаж, его выплаты будут меньше.
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Стоит заметить, что уйти на заслуженный отдых украинцы могут в 60,63 и 65 лет. Исключение составляют те, кто вышел на пенсию по выслуге лет.
Чтобы уйти на заслуженный отдых в этом году в 60 лет, лицо должно приобрести не менее 31 год стажа, в 63 года – минимум 22 года. До 2028 года эти значения будут расти.
А вот для выхода на пенсию в 65 лет достаточно 15 лет стажа. Рост этого значения пока не запланирован.
Какие минимальные пенсии сейчас
Вследствие индексации выросли пенсии многих пенсионеров. Сейчас лица, достигшие 65 лет имеют такие минимальные выплаты:
- если они не приобрели необходимое количество страхового стажа для выхода на пенсию (15 лет) – 2 725 гривен.
- имеют полный стаж – 3 370 гривен.
Выплаты для лиц с полным стажем, в зависимости от возраста следующие:
- для лиц до 70 лет – 2 980 гривен;
- от 70 до 80 лет – 3 240 гривен.
Пенсионеры старше 80 лет, которые приобрели не менее 20 лет стажа имеют минимальную пенсию 3 370 гривен.Обратите внимание! Для лиц, которые имеют особые заслуги перед Украиной установлены минимумы другие.