Какие выплаты будут получать люди с инвалидностью в 2024 году

Люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью до 18 лет имеют право на получение государственной помощи. Для этих категорий предусмотрены выплаты на весь период инвалидности.

Какие выплаты получают люди с инвалидностью

Размер выплат для лиц с инвалидностью с детства определяется процентами от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. А для детей, получивших инвалидность до 18 лет, размер выплат составляет 70% от прожиточного минимума.

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Размеры выплат для людей с инвалидностью составляет:

Для первой группы инвалидности – 100% (на 1 января 2024 года – 2361 гривна);

Для второй группы – 80% (1 888,8 гривны);

Для третьей группы – 60% (1 416,6 гривны).

Размер выплат для детей с инвалидностью до 18 лет составляет 1652,7 гривны.

Прибавки за уход

Также предусмотрена надбавка к социальной помощи по уходу за человеком с инвалидностью.

! Надбавка за уход за одиноким лицом с инвалидностью второй и третьей группы выплачивается при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что такой человек действительно нуждается в постоянном уходе.

Надбавка за уход за ребенком с инвалидностью может быть назначена одному из родителей, усыновителям, опекуну, попечителю, фактически осуществляющим уход за ребенком. То есть это касается тех, кто не работает, не учится (кроме заочной формы), не проходит службу, не занимает выборную должность.

Надбавки за уход определены следующим образом:

По лицу с инвалидностью первой группы подгруппы А - 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (на 1 января 2024 года - 4 722 гривны);

По лицу с инвалидностью первой группы подгруппы Б - 100% (2 361 гривна);

За одиноким лицом с инвалидностью второй и третьей группы, которые по заключению комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе — 75% (1 770,75 гривны).

! Размер надбавки за уход за ребенком с инвалидностью зависит от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Дополнительная плата за уход за ребенком с инвалидностью, которая принадлежит к подгруппе А и младше 6 лет, составляет 200% от прожиточного минимума, то есть 5 126 гривен, а в других случаях - 50% прожиточного минимума, то есть 1 281,5 гривен.

Для детей подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет размер надбавки за уход составляет 200% от прожиточного минимума, что составляет 6392 гривны, а в других ситуациях — 50%, что равняется 1598 гривнам.