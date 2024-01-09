Які виплати отримують люди з інвалідністю

Розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства визначається відсотками від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. А для дітей, які отримали інвалідність до 18 років, розмір виплат становить 70% від прожиткового мінімуму.

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Розміри виплат для людей з інвалідністю становить:

Для першої групи інвалідності — 100% (на 1 січня 2024 року — 2361 гривня);

Для другої групи — 80% (1 888,8 гривні);

Для третьої групи — 60% (1 416,6 гривні).

Розмір виплат для дітей з інвалідністю до 18 років складає 1 652,7 гривні.

Надбавки за догляд

Також передбачено надбавку до соціальної допомоги за доглядом за людиною з інвалідністю.

Важливо! Надбавка за догляд за одинокою особою з інвалідністю другої та третьої групи виплачується за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, що така людина дійсно потребує постійного догляду.

Надбавка за догляд за дитиною з інвалідністю може бути призначена одному з батьків, усиновителям, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною. Тобто, це стосується тих, хто не працює, не навчається (крім заочної форми), не проходить службу, не обіймає виборну посаду.

Надбавки за догляд визначені так:

За особою з інвалідністю першої групи підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 1 січня 2024 року — 4 722 гривні);

За особою з інвалідністю першої групи підгрупи Б — 100% (2 361 гривня);

За одинокою особою з інвалідністю другої та третьої групи, які за висновком комісії потребують постійного стороннього догляду — 75% (1 770,75 гривні).

Важливо! Розмір надбавки за догляд за дитиною з інвалідністю залежить від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Додаткова оплата за догляд за дитиною з інвалідністю, яка належить до підгрупи А та є молодшою 6 років, становить 200% від прожиткового мінімуму, тобто 5 126 гривень, а в інших випадках — 50% прожиткового мінімуму, тобто 1 281,5 гривень.

Для дітей підгрупи А віком від 6 до 18 років розмір надбавки за догляд складає 200% від прожиткового мінімуму, що становить 6 392 гривні, а в інших ситуаціях — 50%, що дорівнює 1 598 гривням.