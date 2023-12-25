Пенсии по инвалидности: будут ли изменения в 2024 году

Назначением пенсий по инвалидности занимается специальная комиссия. Согласно определенной группе, изменяется и размер выплат, получаемых лицом.

Как изменятся выплаты по инвалидности

Начиная с 1 января, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность и соответственно минимальная пенсия, возрастут с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Поскольку от этого показателя зависят и другие выплаты, они такжже увеличиваются.

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Если гражданину назначили инвалидность в детстве (до 18 лет), он получает 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году эта сумма составит 1 652,7 гривны. Лица, получившие статус инвалидности в детстве, но при этом они старше 18 лет, будут иметь следующие пенсии:

I группа – 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривну;

II группа – 80% – 1 888,8 гривны;

III группа – 60% – 1 416,6 гривны.

Как изменятся доплаты для попечителей лиц с инвалидностью

Пенсия по инвалидности может изменяться в соответствии с решением комиссии во время повторной экспертизы. Если эксперты назначают лицу другую группу, выплаты также корректируются.

Ежемесячное пособие за уход за людьми с инвалидностью также изменится. Если гражданин имеет I группу с детства, то на него предоставляются следующие выплаты, согласно подгруппе:

А – 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 4 722 гривны;

Б – 100% – 2 361 гривна.

Если лицу назначена II или III группа инвалидности с детства и при этом, она не имеет близких родственников, которые могут за ним ухаживать, ему предоставляют 75% от указанного прожиточного минимума. То есть в 2024 году это 1 770,75 гривен.

Доплаты для лиц II или III группы предоставляются только в случае, если гражданин не может самостоятельно за собой ухаживать и нуждается в посторонней поддержке.

Пособие по уходу за детьми с инвалидностью меняется в соответствии с возрастом несовершеннолетнего лица. Если речь идет о тех, кто входит в подгруппу А, она составляет 200% от определенного для этого периода прожиточного минимума:

до 6 лет – 5 163 гривны;

с 6 до 18 лет – 6 392 гривны.

Для другой подгруппы надбавка исчисляется как 50% от определенного по их возрасту прожиточного минимума: