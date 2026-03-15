Пенсия по инвалидности не всегда стала: когда ее могут пересчитать

Пенсия по инвалидности после назначения не всегда остается постоянной. В определенных случаях ее могут пересмотреть, поэтому следует знать, при каких условиях возможен перерасчет и что именно на это влияет.

Пересчитали ли пенсии по инвалидности в марте?

Пенсия по инвалидности в Украине в 2026 году действительно подлежала мартовскому пересмотру, однако механизм такого повышения зависел не только от самого факта инвалидности, но и от вида назначенной выплаты, наличии страхового стажа и базы, от которой осуществляется расчет.

Интересно Три цифры решают все: что следует проверить после индексации пенсии

Именно поэтому перерасчет для людей со II группой инвалидности не был одинаковым для всех: в одних случаях сумма выросла в пределах индексации, в других – осталась на уровне социальной гарантии, привязанной к прожиточному минимуму.

Справочно: Основанием для мартовского повышения стало правительственное постановление №236 от 25 февраля 2026 года, которое определило порядок ежегодной индексации пенсий и ряда страховых выплат.

В рамках этого решения основной размер пенсий был увеличен на коэффициент 1,121, то есть на 12,1%. Это правило распространилось и на пенсии по инвалидности, но лишь в той части, которая рассчитывается по нормам пенсионного страхования.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности?

Для людей со II группой инвалидности принцип исчисления таков: пенсия по инвалидности определяется как 90% пенсии по возрасту, которую лицо могло бы получать по имеющимся данным о стаже и заработке, уточняют в ПФУ.

То есть сначала рассчитывается условный размер пенсии по возрасту, а уже потом от него определяется доля, соответствующая конкретной группе инвалидности. Именно поэтому окончательная сумма для двух людей с одинаковой группой инвалидности может существенно отличаться.

Например! II группа инвалидности сама по себе не устанавливает единую фиксированную пенсию для всех. То есть, если расчетный размер пенсии по возрасту составлял бы 4 000 гривен, выплата по II группе равнялась бы 3 600 гривен. Если же база значительно выше, соответственно растет и пенсия по инвалидности.

Итак, мартовская индексация в 2026 году влияла прежде всего на тех получателей, у которых пенсия сформирована именно как страховая выплата, а не как минимальная социальная помощь.

Назначат ли пенсию по инвалидности без стажа?

В то же время есть отдельная категория лиц с инвалидностью, для которых применяется другой подход. Если человек не приобрел необходимого страхового стажа или вообще не имеет пенсионной базы для расчета страховой пенсии, ему могут назначать не классическую пенсию по инвалидности по нормам пенсионного страхования, а государственную социальную выплату.

Справочно: В таком случае размер обеспечения уже не привязан к индивидуальному заработку или условной пенсии по возрасту, а определяется на основе государственных социальных стандартов, прежде всего прожиточного минимума.

В 2026 году базовым ориентиром для такой категории оставался прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 2 595 гривен. Если выплата привязана именно к этому социальному стандарту, ее размер определяется не индивидуальным пенсионным расчетом, а соответствующей государственной гарантией.

Кому не пересчитали пенсию в этом году?