Кому не увеличат пенсию в 2026 году?

По данным Министерства финансов, на выплату пенсий 10,3 миллиона человек и проведения индексации с 1 марта в госбюджете заложено 251,3 миллиарда гривен. В то же время некоторые категории граждан останутся без надбавки, пишет 24 Канал.

Согласно действующему законодательству, индексация не распространяется на две группы пенсионеров.

Во-первых, это граждане, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет: 2023, 2024 и 2025 годов.

Во-вторых, под перерасчет не подпадают лица, получающие специальные пенсии.

Такое ограничение объясняется тем, что при назначении этих выплат уже учтены актуальные показатели средней заработной платы.

Справочно: Во время индексации государство использует данные о росте зарплат за три предыдущих года, с которых уплачивались страховые взносы.

На сколько пересчитают пенсию в 2026 году?

Проект бюджета предусматривает применение формулы, базирующейся на половине показателя инфляции и половине роста средней заработной платы.

В то же время даже те, кто получает индексацию, могут не почувствовать ее в полной мере из-за того, что доплаты могут оставаться на прежнем уровне, отметили в Пенсионном фонде.

Однако коэффициент индексации на 2026 год станет известным в феврале. Для сравнения, в 2025 году он составлял 1,115, что обеспечило среднее повышение пенсий примерно на 9,5%.

Как пенсионер может увеличить свою пенсию?