Кому не увеличат пенсию в 2026 году?
По данным Министерства финансов, на выплату пенсий 10,3 миллиона человек и проведения индексации с 1 марта в госбюджете заложено 251,3 миллиарда гривен. В то же время некоторые категории граждан останутся без надбавки, пишет 24 Канал.
Согласно действующему законодательству, индексация не распространяется на две группы пенсионеров.
- Во-первых, это граждане, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет: 2023, 2024 и 2025 годов.
- Во-вторых, под перерасчет не подпадают лица, получающие специальные пенсии.
Такое ограничение объясняется тем, что при назначении этих выплат уже учтены актуальные показатели средней заработной платы.
Справочно: Во время индексации государство использует данные о росте зарплат за три предыдущих года, с которых уплачивались страховые взносы.
На сколько пересчитают пенсию в 2026 году?
Проект бюджета предусматривает применение формулы, базирующейся на половине показателя инфляции и половине роста средней заработной платы.
В то же время даже те, кто получает индексацию, могут не почувствовать ее в полной мере из-за того, что доплаты могут оставаться на прежнем уровне, отметили в Пенсионном фонде.
Однако коэффициент индексации на 2026 год станет известным в феврале. Для сравнения, в 2025 году он составлял 1,115, что обеспечило среднее повышение пенсий примерно на 9,5%.
Как пенсионер может увеличить свою пенсию?
Пенсионеры в Украине могут увеличить свои ежемесячные выплаты благодаря разнообразным надбавкам и доплатам. Часть из них начисляется автоматически, без дополнительных обращений, а за другими нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
Например, лица со статусом "Почетный донор" имеют право на специальную надбавку за донорство в размере 292 гривны ежемесячно. Это своеобразное государственное вознаграждение за активное участие в донорском движении и вклад в здоровье других граждан.
Другая надбавка, в размере 150 гривен ежемесячно, предусмотрена для пенсионеров, если с ними проживает несовершеннолетний ребенок или лицо, нуждающееся в уходе.