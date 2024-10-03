Есть пять вариантов: какие выплаты предоставляют раненым военным

Если военный во время участия в боевых действиях получил ранения, он может рассчитывать на выплаты от государства. Существует 5 доступных возможностей.

Выплаты раненым военным

Харьковский ОТЦК и СП написал, что первой выплатой, на которую может рассчитывать военный, является ежемесячное денежное обеспечение в размере, соответствующем последней занимаемой должности перед ранением.

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Дополнительное вознаграждение – выплата в размере 100 000 гривен за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых задач по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения,

– написали там о второй выплате.

Еще можно получить единовременную компенсацию за любой ущерб здоровью, который привел к потере трудоспособности или группе инвалидности. Такой ущерб должен быть получен во время защиты Украины или выполнения обязанностей военной службы.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – выплата, которая осуществляется военнослужащим ежегодно в размере, равной размеру их месячного денежного обеспечения,

– добавили в ОТЦК.

Последним видом выплат является денежная помощь для оздоровления. Ее предоставляют в размере месячного денежного обеспечения ежегодно, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.