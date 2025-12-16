"Это наш моральный долг": Украина ищет поддержки для выплат семьям военных

Во время встречи в Берлине с западными партнерами 15 декабря Украина обсуждала не только пути достижения мира, но и вопросы финансовой поддержки. В частности, речь шла о выплатах для семей погибших военных и украинцев, которые потеряли жилье из-за войны.

Какую поддержку ожидает Украина?

Об этом по итогам переговоров рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Глава государства отметил, что сегодня Украине "очень непросто" финансово помогать семьям погибших военнослужащих. Поэтому он хотел бы, чтобы была финансовая поддержка этой программы со стороны международных партнеров.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы все это будем выплачивать, это наш долг моральный прежде всего. Даже без внешней поддержки мы это сделаем, но можно ускорить этот процесс.

Также впервые в разговоре с западными партнерами Киев поднял вопрос о финансовой поддержке выплат для людей, которые потеряли жилье из-за военных действий.

Я сегодня впервые поднял вопрос, который, на мой взгляд, очень важный, – это наши переселенцы, которые потеряли жилье. Это большие деньги, десятки миллиардов долларов,

– отметил президент.

По его словам, речь идет и о деньгах, и о создании специального фонда для помощи этим людям, который может потребовать до 70 – 80 миллиардов долларов.

Зеленский добавил, что представители США "воспринимают это". Ведь возмещение утраченного жилья необходимо для того, чтобы переселенцы хотели вернуться и могли жить в Украине.

Стоит знать! На встрече в Берлине также обсудили возможности для восстановления энергетики Украины, инфраструктуры, университетов и школ.

Как вырастут выплаты семьям погибших?

Напомним, в начале ноября правительство расширило основания для выплат семьям погибших военных за неиспользованный отпуск. Ранее порядок выплат не охватывал всех категорий военнослужащих и не учитывал случаи плена, интернирования или исчезновения без вести.

По новому решению, право на компенсацию распространяется на все военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также на государственные органы спецназначения с правоохранительными функциями. Также Верховная Рада приняла новый закон, по которому ежемесячные выплаты семьям погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, вырастут. Повышение запланировано с 1 января 2026 года.

Важно! Размер выплаты семьям погибших украинцев с особыми заслугами увеличится с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, которая установлена по состоянию на 1 января.

