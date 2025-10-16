На зиму 2025 –2026 года украинцам предусмотрена денежная выплата "Теплая зима". Ее смогут получить украинцы из уязвимых категорий, однако пока продолжается обсуждение проекта.

Что известно о помощи "Теплая зима"?

Деньги прогнозируемо смогут получить около 660 тысяч граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Совместного представительского органа объединений профсоюзов.

Помощь в размере 6 500 гривен могут выплатить уязвимым категориям украинцев:

Родителям детей из малообеспеченных семей – 335 863 человек;

Родителям детей из числа ВПЛ – 252 898 человек;

Воспитателям детей, над которыми установлена опека – 40 900 человек;

Одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход – 17 500 человек;

Людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц – 12 800 человек;

Воспитателям детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях – 1 000 человек.

Планируют, что зимняя помощь поступит на специальный счет или на виртуальную карту "Дія.Картка". Срок использования денег с момента зачисления – 180 дней.

Кабмин планирует выделить на финансовую поддержку населения 4,3 миллиарда гривен из госбюджета. Однако до 17 октября проект постановления находится на обсуждении, из-за чего возможны изменения.

Другая соцпомощь на зиму

С октября некоторые украинцы могут получать дополнительные выплаты на оплату электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство соцполитики, семьи и единства.

Дополнительную помощь на оплату электроэнергии предоставят жителям территорий активных или возможных боевых действий. Средства будут рассчитываться по норме, но не более 300 киловатт на семью. Это 432 гривны на одного члена семьи, максимальная выплата – 1 296 гривен на домохозяйство. Воспользоваться могут люди, которые получают субсидии.

Выплаты осуществляются Пенсионным фондом автоматически, без дополнительного обращения таких семей. Помощь предоставляется за счет госбюджета и продлится до:

эвакуации семьи за пределы территорий активных или возможных боевых действий, или за пределы территории Украины;

потери права на льготу или жилищную субсидию;

изменения статуса территорий активных или возможных боевых действий на условно безопасные или ТОТ.

Поддержка адресная, поэтому очень важно ежемесячно вовремя платить за потребленную электроэнергию.

Какие еще соцвыплаты доступны украинцам?