Риски слишком велики: прекратят ли украинцам выплачивать помощь в Польше

Украинские беженцы могут столкнуться с отменой выплат в Польше. Об этом даже заявили в правительстве страны. Впрочем, существует мнение, что помощь не прекратят, а уменьшат в объемах.

Отменят ли помощь украинцам в Польше

В комментарии 24 Каналу эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский рассказал, что помощь украинцам в Польше вряд ли отменят. Но не исключением станет то, что ее могут пересмотреть и уменьшить.

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Андрей Павловский Эксперт по социальной политике В большинстве европейских стран каждый год пересматривают такую помощь беженцам в зависимости от экономического положения государства. Следовательно определяется размер такой помощи.

Заявления польского правительства

Стало известно, что в Польше могут отменить выплаты для беженцев из Украины в 2024 году.

Впрочем, заявления спикера правительства Польши Петра Мюллера говорят о том, что в следующем году часть беженцев потеряет выплаты. Все потому, что украинцы не выезжают массово за границу, как было это в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Из заявлений становится известно, что помощь может прекратиться в первом квартале 2024 года.

Мюллер добавляет, что прекратить помощь придется и потому, что срок действия решений по предоставлению выплат постепенно истекает.

Так сказано в законе, и выплаты не будут продолжаться,

– сообщает спикер правительства.

Какие существуют выплаты для украинцев

Украинцы в связи с полномасштабной войной в стране имели право на государственные выплаты в Польше. Речь идет о такой помощи: