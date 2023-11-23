Риски слишком велики: прекратят ли украинцам выплачивать помощь в Польше
Украинские беженцы могут столкнуться с отменой выплат в Польше. Об этом даже заявили в правительстве страны. Впрочем, существует мнение, что помощь не прекратят, а уменьшат в объемах.
Отменят ли помощь украинцам в Польше
В комментарии 24 Каналу эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский рассказал, что помощь украинцам в Польше вряд ли отменят. Но не исключением станет то, что ее могут пересмотреть и уменьшить.
Читайте также Из-за какого документа можно остаться без пенсииНапоминаем! Стало известно, что в Польше могут отменить выплаты для беженцев из Украины в 2024 году.
В большинстве европейских стран каждый год пересматривают такую помощь беженцам в зависимости от экономического положения государства. Следовательно определяется размер такой помощи.
Заявления польского правительства
Впрочем, заявления спикера правительства Польши Петра Мюллера говорят о том, что в следующем году часть беженцев потеряет выплаты. Все потому, что украинцы не выезжают массово за границу, как было это в начале полномасштабной войны в 2022 году.Обратите внимание! Из заявлений становится известно, что помощь может прекратиться в первом квартале 2024 года.
Мюллер добавляет, что прекратить помощь придется и потому, что срок действия решений по предоставлению выплат постепенно истекает.
Так сказано в законе, и выплаты не будут продолжаться,
– сообщает спикер правительства.
Какие существуют выплаты для украинцев
Украинцы в связи с полномасштабной войной в стране имели право на государственные выплаты в Польше. Речь идет о такой помощи:
- выплаты 400 Plus – 400 злотых (это где-то 3,5 тысячи гривен) родителям, чьи дети находятся в яслях,
- программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тысячи злотых (до почти 9 тысяч гривен) на детей от 1 до 3 лет,
- выплаты на детей "Семья 500+" – 500 злотых ежемесячно (около 4,5 тысячи гривен).