Под давлением критики: продолжат ли выплаты украинским беженцам в Германии

Некоторые оппозиционные политики в Германии предлагали уменьшить размер помощи для украинских беженцев. А тех, кто не трудоустроился, вообще хотели лишить выплат.

Продолжат ли выплаты украинцам в Германии

Однако правительство Германии отклонило требования оппозиции по уменьшению выплат украинским беженцам, которые еще не трудоустроились. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Речь идет о помощи Bürgergeld, которая сейчас составляет 563 евро в месяц.

Читайте также: Почему пенсионные выплаты перестают поступать и как их восстановить

Ранее с подобным заявлением выступил заместитель спикера министерства торговли ФРГ Доминик Эрентраут. Он отметил, что специально созданный отдел Центра по трудоустройству для украинских беженцев будет способствовать более быстрому внедрению мер для их интеграции на рынке труда в Германии.

Сколько украинских беженцев в Германии

Украинским беженцам не нужно подавать прошение об убежище в Германии. Они автоматически получают право на социальную помощь и трудоустройство.

Согласно данным Министерства труда Германии, на постоянной основе в стране на постоянной основе в стране работают 185 тысяч украинцев, а еще 47 тысяч заняты на неполный рабочий день или на так называемых мини-работах.

Большинство украинских беженцев в ФРГ составляют женщины и дети.

По данным Министерства внутренних дел ФРГ, сейчас в Германии проживает около 1,17 миллиона украинских беженцев, из которых примерно 260 тысяч – это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.