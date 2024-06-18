Чи продовжать виплати українцям в Німеччині

Однак, уряд Німеччини відхилив вимоги опозиції щодо зменшення виплат українським біженцям, які ще не працевлаштувалися. Про це повідомив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт. Мова йде про допомогу Bürgergeld, яка наразі становить 563 євро на місяць.

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Раніше з подібною заявою виступив заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут. Він зазначив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для українських біженців сприятиме швидшому впровадженню заходів для їх інтеграції на ринку праці в Німеччині.

Нагадаємо! Українським біженцям не потрібно подавати прохання про притулок у Німеччині. Вони автоматично отримують право на соціальну допомогу та працевлаштування.

Скільки українських біженців в Німеччині

Згідно з даними Міністерства праці Німеччини, на постійній основі в країні працюють 185 тисяч українців, а ще 47 тисяч зайняті на неповний робочий день або на так званих міні-роботах.

Зауважте! Більшість українських біженців у ФРН складають жінки та діти.

За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, наразі в Німеччині проживає близько 1,17 мільйона українських біженців, з яких приблизно 260 тисяч – це чоловіки віком від 18 до 60 років.