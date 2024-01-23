Почти 7 тысяч гривен: сколько платит UNICEF на ребенка
Источник:Минсоцполитики
UNICEF совместно с Министерством социальной политики продолжают оказывать помощь украинцам. Финансирование могут получить семьи, проживающие на определенных территориях.
Кто получает помощь
На выплаты могут претендовать украинцы, проживающие в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
Читайте также Идентификация пенсионеров: как легко пройти эту процедуру
Министерство формирует по данным реестров категорию граждан, наиболее нуждающуюся в финансовой поддержке, а гуманитарные партнеры направляют средства на помощь этим семьям,
– сообщила прессслужба министерства.
Какие категории семей могут претендовать на выплаты:
- малообеспеченные семьи с детьми, в составе которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- малообеспеченные многодетные семьи с детьми до 18 лет, не получающие других выплат от международных организаций.
Сколько платят
На каждого взрослого выплачивают 3600 гривен, тогда как на одного ребенка – 6660 гривен. Именно эта выплата от UNICEF является одноразовой.
Благодаря международным партнерам помощь оказывается тем, кто в ней критически нуждается, без увеличения нагрузки на государственный бюджет,
– написано в уведомленные учреждения.
В общей сложности деньги получили уже 4 755 украинских семей. В помощь было выделено 316 миллионов гривен, хотя по плановому объекту эта сумма составляет 333 миллиона гривен.Обратите внимание! В 2024 году организация вместе с правительством планируют помочь еще 5 тысячам семей.