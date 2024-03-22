Мужчины-беженцы из Украины могут потерять выплаты: что рассматривают в Германии
Источник:Berliner Zeitung
Украинские мужчины призывного возраста, выехавшие из Украины после начала полномасштабного вторжения, могут столкнуться с проблемой денежной поддержки. В Германии уже рассматривают вариант прекращения выплат для таких лиц.
В Германии предлагают лишить выплат украинских мужчин-беженцев
Стало известно, что в Германии находится более 200 тысяч украинцев призывного возраста, въехавших в страну с начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют данные Центрального реестра иностранцев.
Читайте также Евросоюз может ввести дополнительные тарифы на российское зерно, - высокопоставленный дипломат ЕСОбратите внимание! Как сообщает Федеральное министерство внутренних дел Германии, сейчас в стране более 150 тысяч мужчин, в возрасте от 27 до 60 лет. Помощь получают 125 тысяч человек.
Таким образом, в Бундестаге предлагают лишить выплат таких беженцев-мужчин. Это решение поддержал депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Флориан Хан.
По его словам, выплаты, которые получают украинцы, косвенно противодействуют украинским оборонным усилиям и не соответствуют немецкому пониманию призыва и обороны собственной страны.
Сигнальный эффект для воюющих украинцев, а также внутренне, плохой, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле к защите,
– говорит Флориан Хан.
Мнения по этому поводу разнятся
В то же время мнение Флориана Хана не разделяют некоторые депутаты Бундестага. Они против такого лишения средств.
- Депутат от Свободной демократической партии Александр Мюллер отмечает, что все беженцы, без исключения, имеют право проживать в Германии и должны получать одинаковые льготы.
- Впрочем, в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов сообщают, что право на денежную поддержку среди беженцев имеют те лица, кто имеет право на проживание и не может зарабатывать на жизнь. В то же время они обязаны координировать с центром занятости для интеграции в работу.