Мужчины-беженцы из Украины могут потерять выплаты: что рассматривают в Германии

Украинские мужчины призывного возраста, выехавшие из Украины после начала полномасштабного вторжения, могут столкнуться с проблемой денежной поддержки. В Германии уже рассматривают вариант прекращения выплат для таких лиц.

В Германии предлагают лишить выплат украинских мужчин-беженцев

Стало известно, что в Германии находится более 200 тысяч украинцев призывного возраста, въехавших в страну с начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют данные Центрального реестра иностранцев.

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Как сообщает Федеральное министерство внутренних дел Германии, сейчас в стране более 150 тысяч мужчин, в возрасте от 27 до 60 лет. Помощь получают 125 тысяч человек.

Таким образом, в Бундестаге предлагают лишить выплат таких беженцев-мужчин. Это решение поддержал депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Флориан Хан.

По его словам, выплаты, которые получают украинцы, косвенно противодействуют украинским оборонным усилиям и не соответствуют немецкому пониманию призыва и обороны собственной страны.

Сигнальный эффект для воюющих украинцев, а также внутренне, плохой, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле к защите,

– говорит Флориан Хан.

Мнения по этому поводу разнятся

В то же время мнение Флориана Хана не разделяют некоторые депутаты Бундестага. Они против такого лишения средств.