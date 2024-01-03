Возрастут ли в 2024 году выплаты в связи с рождением ребенка

В госбюджете на 2024 год предусмотрен рост прожиточного минимума, что повлияет на размеры других социальных выплат. Однако, на некоторые выплаты, в частности связанные с рождением или усыновлением ребенка, это не повлияет.

Что будет с выплатами на ребенка

Согласно бюджетом, предусмотренным на 2024 год, украинским родителям при рождении ребенка оказывается помощь в размере 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные ежемесячно по 860 гривен в течение следующих трех лет.

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! Стоимость беби-бокса с января этого года составит 7689 гривен.

Неработающие женщины, зарегистрированные в центре занятости, в 2024 году могут рассчитывать на пособие по беременности и родам в размере 757 гривен.

Максимальный размер пособия для одиноких матерей зависит от возраста ребенка:

до 6 лет – 2 563 гривны;

от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

от 18 до 23 лет, при условии обучения в вузе на дневной форме – 3028 гривен.

Помощь на детей, находящиеся на попечении или попечительстве :

до 6 лет – 6 407,5 грн (8 970,5 грн для ребенка с инвалидностью);

от 6 до 18 лет – 7990 гривен (11186 гривен для ребенка с инвалидностью).

Социальная помощь лицам, которые ухаживают за больным ребенком :

до 6 лет – 5126 гривен;

от 6 до 18 лет – 6392 гривен.

Что будет с алиментами

Смена прожиточного минимума повлияет на размер алиментов на ребенка. Минимальный размер алиментов на ребенка не может быть менее 50% прожиточного минимума. В 2024 это будет:

на детей до 6 лет – 1 281 гривна;

на детей от 6 до 18 лет – 1 598 гривна.

Максимальный размер алиментов по закону составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка, в 2024 году это: