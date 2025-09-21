Новые правила, старые выплаты: что изменилось для пенсии по инвалидности военных в 2025 году
- В 2025 году обновлены правила начисления пенсий по инвалидности для украинских военных, которые получили ранения или заболевания во время службы.
- Отменены медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), а оценку здоровья осуществляют специальные экспертные команды для назначения пенсии.
В 2025 году для военных по инвалидности действуют обновленные правила начисления пенсий. Как эти изменения влияют на выплаты и что нужно знать, читайте далее.
Кто имеет право на пенсию вследствие войны?
В 2025 году украинские военные согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" могут получить пенсию по инвалидности, напоминает 24 Канал.
Однако в случае, если инвалидность возникла из-за ранения, контузию, увечье или заболевание при исполнении служебных обязанностей или участия в боевых действиях, защиты Родины или пребывания на фронте или в плену.
Заметьте! Возраст, звание или продолжительность службы не влияют на право на получение выплаты по инвалидности.
Сумма таких пенсионных выплат традиционно зависит от группы инвалидности:
- I группа получает 100% от денежного обеспечения;
- II группа получает 80%;
- III группа получает 60%.
В то же время минимальные гарантированные выплаты соответственно составляют:
- І группа – от 16 847 гривен;
- ІІ группа – от 13 822 гривен;
- ІІІ группа – от 9 478 гривен.
Что изменилось в процедуре установления инвалидности?
Как сообщали ранее в ПФУ, с 2025 года отменены медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Теперь оценку состояния здоровья и способности к повседневной деятельности осуществляют специальные экспертные команды.
Их выводы определяют право на назначение пенсии. А военным пенсия по инвалидности назначается в следующих случаях:
- инвалидность наступила во время службы;
- инвалидность зафиксирована не позднее трех месяцев после увольнения;
- инвалидность выявлена позже трех месяцев после увольнения, но связана с травмами или заболеваниями, полученными во время службы или пребывания в плену.
Что известно о пенсии по инвалидности в Украине: коротко о главном
Пенсия по инвалидности в Украине определяется в зависимости от группы инвалидности и процента от пенсии по возрасту, при этом учитывается страховой стаж.
В то же время отдельные категории граждан, в частности те, кто получил инвалидность во время военной службы или событий Революции Достоинства, имеют право на пенсию независимо от наличия страхового стажа.