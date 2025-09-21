Укр Рус
Економіка Соцвиплати Нові правила, старі виплати: що змінилося для пенсії по інвалідності військових у 2025 році
21 вересня, 18:03
3

Нові правила, старі виплати: що змінилося для пенсії по інвалідності військових у 2025 році

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У 2025 році оновлено правила нарахування пенсій по інвалідності для українських військових, які отримали поранення або захворювання під час служби.
  • Скасовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а оцінку здоров’я здійснюють спеціальні експертні команди для призначення пенсії.

У 2025 році для військових по інвалідності діють оновлені правила нарахування пенсій. Як ці зміни впливають на виплати і що потрібно знати, читайте далі.

Хто має право на пенсію внаслідок війни?

У 2025 році українські військові згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" можуть отримати пенсію по інвалідності, нагадує 24 Канал.

Цікаво Яка буде пенсія, якщо маєш лише 21 рік стажу 

Однак у випадку, якщо інвалідність виникла через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання під час виконання службових обов’язків або участі в бойових діях, захисту Батьківщини або ж перебування на фронті чи в полоні.

Зауважте! Вік, звання чи тривалість служби не впливають на право на отримання виплати по інвалідності.

Сума таких пенсійних виплат традиційно залежить від групи інвалідності:

  • І група отримує 100% від грошового забезпечення;
  • ІІ група отримує 80%;
  • ІІІ група отримує 60%.

Водночас Мінімальні гарантовані виплати відповідно становлять:

  • І група – від 16 847 гривень;
  • ІІ група – від 13 822 гривень;
  • ІІІ група – від 9 478 гривень.

Що змінилося у процедурі встановлення інвалідності?

Як повідомляли раніше у ПФУ, з 2025 року скасовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Тепер оцінку стану здоров’я та здатності до повсякденної діяльності здійснюють спеціальні експертні команди.

Їхні висновки визначають право на призначення пенсії. А військовим пенсія по інвалідності призначається у таких випадках:

  1. інвалідність настала під час служби;
  2. інвалідність зафіксована не пізніше трьох місяців після звільнення;
  3. інвалідність виявлена пізніше трьох місяців після звільнення, але пов’язана з травмами або захворюваннями, отриманими під час служби або перебування в полоні.

Що відомо про пенсію по інвалідності в Україні: коротко про головне

  • Пенсія по інвалідності в Україні визначається залежно від групи інвалідності та відсотка від пенсії за віком, при цьому враховується страховий стаж. 

  • Водночас окремі категорії громадян, зокрема ті, хто отримав інвалідність під час військової служби або подій Революції Гідності, мають право на пенсію незалежно від наявності страхового стажу.