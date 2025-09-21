У 2025 році для військових по інвалідності діють оновлені правила нарахування пенсій. Як ці зміни впливають на виплати і що потрібно знати, читайте далі.

Хто має право на пенсію внаслідок війни?

У 2025 році українські військові згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" можуть отримати пенсію по інвалідності, нагадує 24 Канал.

Однак у випадку, якщо інвалідність виникла через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання під час виконання службових обов’язків або участі в бойових діях, захисту Батьківщини або ж перебування на фронті чи в полоні.

Зауважте! Вік, звання чи тривалість служби не впливають на право на отримання виплати по інвалідності.

Сума таких пенсійних виплат традиційно залежить від групи інвалідності:

І група отримує 100% від грошового забезпечення;

ІІ група отримує 80%;

ІІІ група отримує 60%.

Водночас Мінімальні гарантовані виплати відповідно становлять:

І група – від 16 847 гривень;

ІІ група – від 13 822 гривень;

ІІІ група – від 9 478 гривень.

Що змінилося у процедурі встановлення інвалідності?

Як повідомляли раніше у ПФУ, з 2025 року скасовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Тепер оцінку стану здоров’я та здатності до повсякденної діяльності здійснюють спеціальні експертні команди.

Їхні висновки визначають право на призначення пенсії. А військовим пенсія по інвалідності призначається у таких випадках:

інвалідність настала під час служби; інвалідність зафіксована не пізніше трьох місяців після звільнення; інвалідність виявлена пізніше трьох місяців після звільнення, але пов’язана з травмами або захворюваннями, отриманими під час служби або перебування в полоні.

Що відомо про пенсію по інвалідності в Україні: коротко про головне