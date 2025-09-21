Нові правила, старі виплати: що змінилося для пенсії по інвалідності військових у 2025 році
- У 2025 році оновлено правила нарахування пенсій по інвалідності для українських військових, які отримали поранення або захворювання під час служби.
- Скасовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а оцінку здоров’я здійснюють спеціальні експертні команди для призначення пенсії.
У 2025 році для військових по інвалідності діють оновлені правила нарахування пенсій. Як ці зміни впливають на виплати і що потрібно знати, читайте далі.
Хто має право на пенсію внаслідок війни?
У 2025 році українські військові згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" можуть отримати пенсію по інвалідності, нагадує 24 Канал.
Однак у випадку, якщо інвалідність виникла через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання під час виконання службових обов’язків або участі в бойових діях, захисту Батьківщини або ж перебування на фронті чи в полоні.
Зауважте! Вік, звання чи тривалість служби не впливають на право на отримання виплати по інвалідності.
Сума таких пенсійних виплат традиційно залежить від групи інвалідності:
- І група отримує 100% від грошового забезпечення;
- ІІ група отримує 80%;
- ІІІ група отримує 60%.
Водночас Мінімальні гарантовані виплати відповідно становлять:
- І група – від 16 847 гривень;
- ІІ група – від 13 822 гривень;
- ІІІ група – від 9 478 гривень.
Що змінилося у процедурі встановлення інвалідності?
Як повідомляли раніше у ПФУ, з 2025 року скасовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Тепер оцінку стану здоров’я та здатності до повсякденної діяльності здійснюють спеціальні експертні команди.
Їхні висновки визначають право на призначення пенсії. А військовим пенсія по інвалідності призначається у таких випадках:
- інвалідність настала під час служби;
- інвалідність зафіксована не пізніше трьох місяців після звільнення;
- інвалідність виявлена пізніше трьох місяців після звільнення, але пов’язана з травмами або захворюваннями, отриманими під час служби або перебування в полоні.
Що відомо про пенсію по інвалідності в Україні: коротко про головне
Пенсія по інвалідності в Україні визначається залежно від групи інвалідності та відсотка від пенсії за віком, при цьому враховується страховий стаж.
Водночас окремі категорії громадян, зокрема ті, хто отримав інвалідність під час військової служби або подій Революції Гідності, мають право на пенсію незалежно від наявності страхового стажу.