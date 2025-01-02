Выплаты ВПЛ: кто может автоматически получать помощь с 1 января

Украинцы продолжают получать выплаты ВПЛ в 2025 году. Речь идет о денежной поддержке для людей, которые были вынуждены покинуть свое жилье и переехать в другое место, находясь в трудном положении.

Кто будет получать выплаты ВПЛ автоматически с 1 января

Так в 2025 году выплаты продлили до февраля текущего года, поэтому с 1 января они получают их автоматически, пишет 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также Субсидии на жилье для ВПЛ: какие изменения приняло правительство

Речь идет о таких лицах:

те, кто получает пенсию по возрасту, а размер ее меньше 9444 гривны;

лица со статусом инвалидности 1 и 2 группы;

несовершеннолетние граждане со статусом инвалидности;

дети с тяжелыми заболеваниями;

граждане Украины в возрасте до 23 лет без родительской опеки;

дети-сироты;

приемные родители и родители-воспитатели.

Какой размер выплаты ВПЛ в 2025 году

Размер выплаты в текущем году будет зависеть от категории внутренне перемещенного лица.

Например, все украинцы, которые имеют статус инвалидности, получат 3 000 гривен. Такую же сумму предоставят несовершеннолетним детям.

Другие же категории граждан получат 2 000 гривен.

Обратите внимание! Получить финансовую помощь с 1 января можно ежемесячно 15 и 28 числа.

Кто должен подать заявление для получения выплат

Однако существует несколько категорий ВПЛ, у которых нет возможности автоматически получать выплаты. Такие люди должны обратиться с заявлением для продолжения финансовой помощи:

К таким людям относятся:

украинцы с детьми до 14 лет, которые живут в местности, где продолжаются активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;

украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;

семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;

семьи украинцев, в которых один из членов ухаживает за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, который признан тяжелобольным;

дети до 14 лет, которые приехали, как ВПЛ, без родителей;

беременные женщины со сроком от 7.5 месяцев.

Также выплаты ВПЛ 2025 по заявлению могут быть назначены украинцу, который соответствует двум критериям:

ему или ей более 60 лет; он или она не получают пенсию.

Заметьте! При этом важно, чтобы средний доход в месяц для такой семьи на каждого получателя не был больше 9 444 гривны.