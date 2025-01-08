Выплаты ВПЛ в январе: когда их смогут получить украинцы

В Украине немалое количество людей получит различные пособия от государства. Однако российская атака на реестры могла повлиять на сроки выдачи средств.

Когда украинцы получат выплаты ВПЛ в январе 2025 года

Однако выплаты для ВПЛ будут начислены и выплачены в соответствии с графиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Как известно, страна-агрессор недавно осуществила кибератаку на государственные реестры Украины. Поэтому некоторые сервисы государственных реестров временно недоступны, сейчас продолжаются работы по их восстановлению,

– напомнили в ведомстве.

В частности украинцев заверили, что атака на реестры Минюста не повлияет на проведение выплат для граждан. В частности часть выплат уже проведено, часть будет проведено вовремя, в соответствии с графиком.

Выплаты пособий в январе также будут осуществлены вовремя. Работа по начислению продолжается, несмотря на увеличение нагрузки на наших специалистов,

– пообещали гражданам.

Обратите внимание! Минсоцполитики, Пенсионный фонд и органы социальной защиты работают в штатном режиме.